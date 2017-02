AZS AWF Biała Podlaska lepszy od Siódemki Legnica (zdjęcia)

To się nazywa świetne rozpoczęcie nowej rundy. Piłkarze ręczni AZS AWF pokonali we własnej hali wyżej notowaną Siódemkę Legnica 22:19

Od pierwszego gwizdka to bialczanie spisywali się lepiej. Szybko zdobyli dwie bramki, a po kwadransie prowadzili 6:4. W 24 minucie przewaga gospodarzy wzrosła do czterech goli (10:6). Rywale nie zamierzali się jednak poddawać i jeszcze przed przerwą odrobili większość strat. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem miejscowych 11:10.

Po przerwie to Siódemka odskoczyła na dwa trafienia (12:14). Świetne interwencje bramkarza Łukasza Adamiuka pozwoliły AZS AWF wrócić jednak do gry i w nerwowej końcówce zachować więcej zimnej krwi, co pozwoliło wygrać bardzo ważne spotkanie 22:19.

– Gratuluję chłopakom zwycięstwa, zagrali dobre spotkanie, pokazali, że potrafią zagrać zespołowo, cieszę się, że we własnej hali dobrze rozpoczęliśmy drugą rundę. Pracujemy dalej. Dziękujemy kibicom i zapraszamy na kolejne spotkania, postaramy się w następnych meczach zagrać podobnie i skutecznie – ocenia trener ekipy z Białej Podlaskiej Dmitry Tsikhan.

AZS AWF Biała Podlaska - Siódemka Legnica 22:19 (11:10)