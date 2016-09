Budowlani Lublin grają w niedzielę z Pogonią Siedlce

Kibice rugby w końcu doczekali się rywalizacji na najwyższym klubowym poziomie. Po dwóch latach występów w I lidze lubelska piętnastka rywalizuje z najlepszymi w kraju. Przed tygodniem na inaugurację Budowlani ulegli swoim imiennikom z Łodzi 7:52. – Jedynie w pierwszej połowie nawiązywaliśmy równorzędną walkę z wielokrotnym mistrzem Polski – mówi szkoleniowiec Budowlanych Stanisław Więciorek. – W grze naszego zespołu widać było braki w przygotowaniu motorycznym. W ekstralidze gra się zupełnie inaczej niż na jej zapleczu. Zespół ostatnio trenował i grał na poziomie I ligi, a obie klasy rozgrywkowe dzieli przepaść. Przed nami jeszcze sporo pracy, aby dorównać poziomem wyszkolenia elicie.

Obecny sezon ma być właśnie takim poligonem doświadczalnym dla podopiecznych trenera Więciorka. Z ekstraligi bowiem nikt nie zostanie zdegradowany. Jesienne rozgrywki toczone pod nazwą Puchar Polski Ekstraliga Rugby i mają wyłonić zdobywcę Pucharu Polski oraz ustalić kolejność rozstawienia w rankingu na przyszły, już pełny, sezon 2017. – Dla nas skrócone rozgrywki rundy jesiennej są okazją do zweryfikowania naszych obecnych możliwości – mówi opiekun Budowlanych. – Przede wszystkim chcemy wiedzieć na czym stoimy, na co tak naprawdę nas stać, w którym miejscu jesteśmy wśród ośmiu najlepszych zespołów w Polsce. Ponadto, ten czas będzie dla nas okazją do ogrywania drużyny bez przykrych konsekwencji czyli degradacji. Pogoń jest znacznie bliżej nas niż był na inaugurację mistrz Polski z Łodzi. Powinniśmy wystąpić w optymalnym składzie, z trzema Ukraińcami i Piotrem Wiśniewskim, który przylatuje w niedzielne południe z Anglii. Będziemy walczyć o zwycięstwo.

O wygraną powalczą w sobotę 24 września rugbyści reprezentacji Polski, którzy na Arenie Lublin zagrają z Ukrainą (godzina 19.30). Będzie to spotkanie w ramach Rugby Europe Trophy. W przygotowanie tego wydarzenia włączył się Polski Związek Rugby, Budowlani Lublin oraz miasto Lublin. – To spore przedsięwzięcie sportowo-organizacyjne – mówi Jacek Zalejarz, prezes Budowlanych Lublin. – Mamy jednak już pewne doświadczenie. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta Lublin układa się bardzo dobrze, co przekłada się na satysfakcję i zadowolenie kibiców rugby w Lublinie i regionie.

W naszym mieście ostatnio gościł już trener reprezentacji Polski, pochodzący z RPA, Blikkies Groenewald. – Już we wtorek rozpoczniemy w ośrodku Ossa pod Rawą Mazowiecką zgrupowanie kadry. Do Lublina zawitamy w piątek 23 września – tłumaczy Więciorek, który jest również jednym z asystentów selekcjonera.

Do szerokiej kadry Polski (35 zawodników) powołani zostali czterej gracze Budowlanych: Stanisław Powała-Niedźwiecki, Jakub Bobruk, Piotr Psuj i Piotr Wiśniewski.