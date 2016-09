Chełmianka – Włodawianka 2:1. Pozostałe wyniki sobotnich meczów IV ligi.

Do przerwy kibice w Chełmie nie doczekali się bramek. W drugiej połowie wynik otworzył w 55 minucie Aleksiej Pritulak, który skutecznie egzekwował rzut karny. Na niemal kwadrans przed końcem na 2:0 podwyższył Michał Kobiałka. Goście jednak nie poddali się i do końca spotkania walczyli o zdobycie bramki. Ta sztuka udała im się w 86 minucie kiedy do siatki trafił Norbert Zdolski.

Chełmianka – Włodawianka 2:1 (0:0)

Bramki: Pritulak (55 – z karnego), Kobiałka (73) – Zdolski (86)

Do niespodzianki doszło w Werbkowicach, gdzie tamtejszy Kryształ mierzył się z Lewartem Lubartów. Do przerwy po golu Karola Bujaka na prowadzeniu byli goście. Jednak w drugiej połowie gospodarze odwrócili losy spotkania. Bohaterem meczu okazał się Stanisław Rybka, który trafił do siatki Lewartu dwukrotnie – najpierw w 53, a następnie w 81 minucie – i tym samym zapewnił Kryształowi niezwykle cenne zwycięstwo.

Kryształ Werbkowice – Lewart Lubatów 2:1 (0:1)

Bramki: Rybka (53,81) – Bujak (28)

Dość jednostronny pojedynek miało spotkanie pomiędzy Hetmanem Zamość, a Ładą Biłograj. Co prawda do przerwy utrzymywał się remis, ale w drugiej połowie na boisku zdecydowaną przewagę osiągnęli gospodarze. W 58 minucie wynik spotkania otworzył Rafał Turczyn, a kolejne dwie bramki dołożył Damian Kupisz, który wpisał się na listę strzelców w 71 i 89 minucie.

Hetman Zamość – Łada Biłgoraj 3:0 (0:0)

Bramki: Turczyn (58), Kupisz (71,89)

W ostatnim sobotnim meczu Górnik II Łęczna pewnie ogał Lutnię Piszczac. Pierwszą bramkę dla łęcznian zdobył w 45 minucie z rzutu karnego Kamil Poźniak. W drugiej połowie Górnicy zdobyli kolejne dwa trafienia. Nieco po upływie godziny gry na 2:0 podwyższył Tytus Krylyuk, a w końcówce wynik na 3:0 ustalił Aleks Aftyka.

Górnik II Łęczna – Lutnia Piszczac 3:0 (1:0)

Bramki: Poźniak (45 – z karnego), Krylyuk (62), Aftyka (80)