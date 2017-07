Dwa brązowe medale zawodnika Pogoni Mostostal Puławy na MME

20-latek z Ciechanowa to obecnie jedna z największych nadziei polskiego kolarstwa torowego. W poprzednim sezonie ścigał się w Verva ActiveJet, ale po rozpadzie tej grupy postanowił kontynuować swoją karierę w Pogoni Mostostal Puławy. W ten sposób województwo lubelskie zyskało zawodnika, który ma na swoim koncie już sporo sukcesów – w 2015 r. był mistrzem Polski w wyścigu na dochodzenie oraz scratchu, a rok później zajął drugie miejsce w Pucharze świata w Glasgow w wyścigu na dochodzenie. Wiosną tego roku startował w seniorskich mistrzostwach świata w Hongkongu i, choć wrócił bez medalu, to pokazał się z bardzo dobrej strony.

W czempionacie kontynentalnym w kategorii U-23 poszło mu już jednak wybitnie. Pierwszy medal wywalczył pierwszego dnia imprezy na Półwyspie Iberyjskim. W wyścigu indywidualnym na dochodzenie był trzeci, a do wejścia do finału zabrakło mu jedynie pół sekundy.

Na kolejne podium musiał poczekać dwa dni – do wyścigu drużynowego na dochodzenie. Tam wraz z Dawidem Czubakiem, Szymonem Krawczykiem i Bartoszem Rudykiem w imponującym stylu wszedł do walki o najwyższe miejsce. Biało-Czerwoni w eliminacjach ustanowili nowy rekord Polski 4:01.626. W pojedynku o brąz zmierzyli się ze Szwajcarami i wygrali w pięknym stylu. Helweci wpadli na metę spóźnieni o ponad 0.3 sek.

Warto wspomnieć, że puławianin próbował swoich sił również w scratchu i w wyścigu Madison. Rywalizację w obu tych specjalnościach ukończył na piątym miejscu. – Myślę, że Daniel osiągnął znakomite rezultaty. Trochę szkoda mi jedynie wyścigu indywidualnego na dochodzenie, gdzie mógł pokusić się o wejście do finału. Nie ma jednak sensu narzekać, bo wraca z dwoma medalami. To duże osiągnięcie dla naszego klubu. Cieszę się, że możemy mu umożliwić dobre przygotowanie się do startów na torze również poprzez udział w wyścigach szosowych – mówi Adam Wojewódka, trener Pogoni Mostostal Puławy.

Wybrane wyniki – indywidualnie: wyścig na dochodzenie: 1. Mark Stewart (Wielka Brytania), 2. Ivo Oliveira (Portugalia), 3. Daniel Staniszewski (Polska); scratch: 1. Yauheni Karalio (Białoruś), 2. Niklas Larsen (Dania), 3. Maksim Piskunov (Rosja), (...) 5. Daniel Staniszewski (Polska); Madison: 1. Belgia (Lindsay de Vylder, Robbe Ghys), 2. Rosja (Maksim Piskunov, Sergei Rostovtsev), 3. Ukraina (Roman Gladysh, Vitaliy Hryniv), (...) 5. Polska (Szymon Krawczyk, Daniel Staniszewski). Drużynowo – wyścig na dochodzenie: 1. Wielka Brytania (Matthew Bostock, Ethan Hayter, Joe Holt, Matthew Walls), 2. Belgia (Lindsay de Vylder, Robbe Ghys, Gerben Thijssen, Saha Weemaes), 3. Polska (Dawid Czubak, Szymon Krawczyk, Bartosz Rudyk, Daniel Staniszewski).