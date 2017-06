Polacy i Słowacy trenują w Lublinie przed meczami

Sytuacja w „polskiej” grupie jest bardzo ciekawa. A to dlatego, że jeszcze żadna z drużyn nie może być pewna, awansu do półfinału, ale wszystkie zachowały na to szanse. Biało-czerwoni by wyjść z grupy potrzebują wygranej minimum dwiema bramkami z Anglią i remisu w starciu naszych południowych sąsiadów z zespołem Trzech Koron.

We wtorkowe przedpołudnie Polacy i Słowacy odbyli kolejne treningi w Lublinie. Zespół trenera Pavla Hapala trenował na al. Zygmuntowskich. Morale w ekipie Słowacji nieco podupadły, ale zawodnicy już myślą o kolejnym meczu i chcą wywalczyć awans.

– W meczu przeciwko Anglii zabrakło nam przede wszystkim siły bo było bardzo gorąco – mówi Tomas Vestenicky, który na co dzień gra w Cracovii. – Teraz czeka nas mecz ze Szwecją i musimy go wygrać – dodaje napastnik.

Z kolei Biało-Czerwoni trenowali na bocznej płycie Areny Lublin. W zajęciach wzięli udział głównie zawodnicy, którzy nie zagrali ze Szwecją lub spędzili na murawie mniej niż 30 minut. – Walczyliśmy ze Szwecją o trzy punkty. Mamy jeszcze szanse na wyjście z grupy, ale musimy wygrać z Anglią – zapowiada Krzysztof Piątek, który w poniedziałkowym meczu wywalczył w końcówce spotkania rzut karny i przedłużył nadzieję Polaków na to, że zagrają na tym turnieju więcej niż jeden mecz.