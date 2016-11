Górnik Łęczna – Ruch Chorzów 0:4. Wylądowali na dnie tabeli (zdjęcia)

Sobotnie spotkanie było pierwszym meczem rundy rewanżowej. W poprzednim starciu obu ekip lepsi okazali się chorzowanie, którzy na swoim stadionie wygrali 2:1. Piłkarze Górnika chcieli więc zrewanżować się rywalom za tamtą porażkę. W odniesieniu zwycięstwa miał pomóc Nika Dzalamidze. Gruzin nadrobił zaległości treningowe i trener Andrzej Rybarski dał mu szansę debiutu w zielono-czarnych barwach.

Spotkanie bardzo źle rozpoczęło się dla łęcznian. Już w 10 minucie Łukasz Moneta dośrodkował piłkę z lewej strony boiska do Piotra Ćwielonga, który zgubił kryjącego go Gersona, a następnie strzałem głową wyprowadził gości na prowadzenie. Dziewięć minut później było już 0:2. Po wrzutce z rzutu wolnego i zamieszaniu w polu karnym do siatki trafił Adam Pazio i sytuacja gospodarzy zrobiła się bardzo trudna.

Od tamtej pory zespól trenera Waldemara Fornalika nieco się cofnął, a Górnik próbował stworzyć sobie szanse na zdobycie bramki kontaktowej. W 23 minucie po ładnej akcji na lewym skrzydle piłkę w pole karne zagrywał Leandro ale zabrakło mu precyzji. Dziewięć minut później w dobrej sytuacji znalazł się Radosław Pruchnik, ale i tym razem Górnikowi nie udało się zdobyć gola.

Po godzinie gry sytuacja Górnika stała się jeszcze trudniejsza. Najpierw za faul czerwoną kartkę zobaczył Radosław Pruchnik, a kilkadziesiąt sekund później Ruch podwyższył na 3:0. Po strzale Łukasza Monety piłka odbiła się od słupka i trafiła do Jarosława Niezgody. Ten ograł w polu karnym Leandro i spokojnie umieścił piłkę w siatce.

Zielono-czarni mogli zdobyć honorowego gola w 69 minucie kiedy Szymon Drewniak przymierzył z rzutu wolnego w słupek, a dobitka Dariusza Jareckiego była niecelna. Dziesięć minut później Ruch zdobył czwartego gola, a tym razem na listę strzelców wpisał się Jakub Arak i ustalił wynik spotkania.

Górnik Łęcza - Ruch Chorzów 0:4 (0:2)

Bramki: Ćwielong (10), Pazio (19), Niezgoda (61), Arak (79)

Górnik: Prusak – Komor, Pruchnik, Gerson, Leandro (64. Szmatiuk) – Bonin, Drewniak, Dźwigała, Dzalamidze (57. Hernandez) – Śpiączka, Piesio (46. Jarecki).

Ruch: Hrdlicka – Konczkowski, Helik, Kowalczyk, Pazio – Urbańczyk, Surma – Ćwielong, Lipski (85. Walski), Moneta (82. Przybecki) – Niezgoda (78. Arak).

Żółte kartki: Pazio, Helik (obaj Ruch).

Czerwona kartka: Pruchnik (60 min, Górnik, za faul)

Sędziował: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Widzow: 1896.