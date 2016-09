Grzegorz Bonin po wygranej z Koroną: "Piłka siadła mi idealnie"

Rzadko się zdarza żeby w jednym meczu padły dwie aż tak ładne bramki?

Zgadza się. Cieszę się jednak bardzo z tych bramek. Dzięki nim schodziliśmy na przerwę prowadząc i nie musieliśmy jak to było ostatnio gonić wyniku. Każdy widział, że gdy się wygrywa to w dalszej fazie meczu gra się o wiele łatwiej. Korona jednak przegrywając 0:2 nie atakowała wyglądało to tak jakby jej zawodnicy myśleli, że nadal jest remis. Goście stali na własnej połowie i praktycznie nie chcieli zaatakować i się odkryć. A nam po zamianie stron grało się bardzo przyjemnie.

Pierwszy gol dodał panu pewności siebie, bo potem często próbował pan strzelać i był pan bardzo aktywny.

Zdobyta bramka dodaje pewności całej drużynie nas. Dzięki niej z każdego z nas zeszło pewne napięcie i w dalszej części spotkania mogliśmy grać zdecydowanie spokojniej.

Leandro mówił, że na treningach często wychodzą panu takie strzały jak te dzisiejsze.

Czasami wychodzą, a czasami nie. Średnia oczywiście jest w drugą stronę. Ale cieszy mnie to, że się tym razem udało. Piłka siadła mi idealnie na nodze.

To był wasz najlepszy mecz w tym sezonie?

Na pewno pierwszy, w którym prowadziliśmy po przerwie, a to jest duży plus w naszej lidze. Wcześniej praktycznie co tydzień goniliśmy wynik. Można powiedzieć, że do tej pory budziliśmy się dopiero po jednym czy drugim „dzwonie” i próbowaliśmy odwracać losy meczów, ale to kosztuje bardzo dużo energii. Przed tygodniem nam się to udało, ale przed meczem z Koroną dużo o tym rozmawialiśmy. Jednak rozmawiać można dużo, ale trzeba przełożyć omówione założenia na boisko.

Kolejnym rywalem w lidze będzie Pogoń Szczecin. Ciężko będzie tam wygrać?

W naszej lidze nie ma łatwych przeciwników. Korona wygrała trzy mecze z rzędu, a dziś nie pokazała zbyt wiele. Przed nami długi i ciężki tydzień. Wyjeżdżamy z Lubelszczyzny i we wtorek gramy mecz w pucharze Polski (GKS 1962 Jastrzębie – red.) i chcemy awansować do kolejnej rundy, a następnie zapunktować w szczecinie. Na pewno nas na to stać.

Jak podchodzicie do spotkania w Pucharze Polski?

Widzimy jak wygląda drabinka. Po raz pierwszy odkąd gram w Górniku udało nam się przejść pierwszego rywala. Czeka nas konfrontacja z rywalem z niższej półki, ale mecze Pucharu Polski rządzą się swoimi prawami. Przeciwnik na pewno się przed nami nie położy. Naszym celem jest awans do kolejnej fazy.