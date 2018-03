Bieg Tropem Wilczym. Kilkaset miejsc w całej Polsce i jeden cel

Bieg odbywa się w ponad 300 miastach w Polsce. W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła po raz pierwszy zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja miała charakter surwiwalowy, wzięło w niej udział 50 uczestników.

Rok później, dzięki zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu. Został m.in. przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – do Parku Skaryszewskiego. Pobiegło wtedy 1500 osób. Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski.

W 2017 roku w biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast, również zagranicznych. W tegorocznej edycji, według szacunków organizatorów, pobiegnie 70 000 biegaczy. W ramach projektu w każdym mieście odbywa się tradycyjny bieg na 1963 metry. To odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. „Lalek”. Został zabity w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami.

Co roku bohaterowie, którzy patronują biegowi, wybierani są według odpowiedniego klucza. Tym razem wydarzeniu patronować będą Żołnierze Wyklęci zamordowani w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie, których ciała odnaleziono na warszawskiej „Łączce”.

W tym roku na biegaczy czekać będą pakiety startowe: koszulki w wyjątkowej graficznej edycji, nowe gadżety, wydany przez IPN komiks z żywo opisanymi przygodami jednego z Bohaterów Niezłomnych. 4 marca Lublin w hołdzie Żołnierzom Wyklętym pobiegnie w Ogrodzie Saskim. Bieg rozpocznie się o godzinie 12:00.

Informacje o biegach w poszczególnych miejscowościach można znaleźć na stronie internetowej www.tropemwilczym.pl. Na biegi obowiązują zapisy.

70 tysięcy biegaczy

Jak informuje Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz „Wolne Dźwięki”, bieg wystartuje w całej Polsce oraz za granicą w niedzielę 4 marca. Weźmie w nim udział 70 tysięcy biegaczy z 333 miast w Polsce oraz 8 miast za granicą. Będą to: Londyn (Anglia), Nowy York i Chicago (USA), Hurth (Niemcy), Wilno (Litwa), Wiedeń (Austria), Penrose Park oraz Healesville (Australia). W Biegu wezmą również udział żołnierze polscy i państw sojuszniczych w 7 misjach wojskowych w Bośni, Kosowie, Kuwejcie, na Łotwie, w Rumunii oraz w Afganistanie i Iraku.

Biegowi „Tropem Wilczym” 2018 patronują żołnierze zamordowani w więzieniu mokotowskim: Hieronim Dekutowski, Łukasz Ciepliński, Zbigniew Przybyszewski, Roman Groński, Szczepan Ścibior, Dionizy Sosnowski i Czesław Gałązka oraz Witold Pilecki. Większość z nich została odnaleziona w latach 2012–2013 przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka z IPN w kwaterze „Na Łączce”, ale miejsca pochówku niektórych – np. Witolda Pileckiego, nadal nie znamy. Ich podobizny znajdują się na koszulkach, w których wystartują uczestnicy Biegu.