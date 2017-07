Ruszyła trzecia edycja biegów przełajowych City Trail onTour

To rekordowa frekwencja w Lublinie w trzyletniej historii wakacyjnego cyklu, która plasuje stolicę Lubelszczyzny na jednym z czołowych miejsc – aktualnie tylko za Bydgoszczą i Poznaniem.

Zawody mają nietypową formułę, bo odbywają się w dni powszednie, w godzinach popołudniowych – start biegu głównego jest o 19. Poza Lublinem, zawody odbędą się w dziewięciu innych miastach. Są to: Warszawa, Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Poznań, Wrocław, Katowice, Łódź.

W poniedziałek, zwycięstwo na 5-kilometrowej trasie w Lublinie odnieśli Artur Kern i Joanna Wasilewska. Oboje doskonale znają cykl i ścieżki CITY TRAIL, na których jest rozgrywany – od kilku lat są niepokonani w sezonie jesienno-zimowym tych przełajowych piątek.

– To właśnie w godzinach popołudniowych zazwyczaj biegam, więc pora rozgrywania biegu jest dla mnie komfortowa. Inna sprawa, że start w zawodach po całym dniu w pracy i podróży, bo z Hrubieszowa, gdzie mieszkam do Lublina mam 120 km, nie jest łatwy. Mimo to wynik jest zadowalający. Niewiele zabrakło do rekordu trasy, a muszę powiedzieć, że w zasadzie już po 500-metrach moi rywale odpuścili walkę i biegłem sam – mówił na mecie biegu Artur Kern, aktualny rekordzista Polski na 5000 m w hali, halowy mistrz Polski na 3000 m z 2016 roku. Już za 10 dni Artur weźmie udział w Mistrzostwach Europy Masters, w których pobiegnie na dystansie 1500 m.

Wynik Artura to 15.52. Drugie miejsce zajął Michał Piróg (16.11), a trzecie – Adam Świrgoń (16.11).

Problemów z wygraną nie miała również Joanna Wasilewska, która zameldowała się na mecie w czasie 18:59. Drugą lokatę wywalczyła Magdalena Zych (19.23), a trzecią – Monika Kosz (19.32).

– Nie będę ukrywać, że ostatnio nie jestem w pełnym treningu, ze względu na kłopoty ze ścięgnem Achillesa. Trochę biegam, trochę jeżdżę na rowerze, ale jak widać to wystarczyło, by dzisiaj odnieść zwycięstwo. Patrząc na wynik wydaje się, że warunki na trasie były porównywalne do tych, w których biegaliśmy jesienią i zimą – podkreśliła zwyciężczyni zawodów, piąta zawodniczka mistrzostw Europy do lat 23 z 2003 roku na dystansie 800 m.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Sport dla Każdego. Zawody dla dzieci i młodzieży są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Lubelską edycję zawodów wspiera Miasto Lublin.

BIEGI DLA KAŻDEGO

Biegi CITY TRAIL onTour są kierowane do osób na każdym poziomie zaawansowania i w każdym wieku. Wśród startujących nie brakuje ambitnych amatorów, dla których ważne jest poprawianie własnych rekordów. – Biegałam w pięciu biegach serii jesienno-zimowej, więc znam trasę. Mimo, że startuję w maratonach, to bardzo lubię te przełajowe „piątki” – podkreśliła po zawodach jedna z biegaczek – Małgorzata Grzenia. – Jak już startuję, to zawsze staram się pobiec jak najlepiej. Dzisiaj udało się nawet wywalczyć miejsce na podium w kategorii wiekowej.

W ramach zawodów odbyły się także biegi dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi uczestnicy startowali na dystansach 300 m, 600 m, 1 km i 2 km. W pięciu kategoriach wiekowych wzięło udział blisko 100 uczestników, co jest rekordem cyklu CITY TRAIL Junior w Lublinie.

Cykl CITY TRAIL onTour jest zapowiedzią jesienno-zimowej edycji – Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden, która w Lublinie rozpocznie się 14 października 2017 i potrwa do 17 marca 2018.

Więcej informacji znajduje się na www.ontour.citytrail.pl oraz na profilu imprezy na Facebook’u.