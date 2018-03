Faworytem starcia byli gospodarze, ale w szóstej minucie Sebastian Brocki wyprowadził przyjezdnych na prowadzenie. „Dziki” odpowiedziały 11 minut później kiedy fantastycznym uderzeniem popisał się Jarosław Walęciuk. Wydawało się, że podopieczni trenra Artura Gardzickiego pójdą za ciosem, tymczasem chwilę później Sebstian Fedan znów dał prowadzenie ekipie z Rzeszowa. Jednak tuż przed przerwą do bramki trafił Jakub Wankiewicz i znów był remis.

Druga połowa lepiej zaczęła się dla gospodarzy bo w 25 minucie na 3:2 trafił Konrad Tarkowski. Jednak potem dał o sobie znać Brocki i w 34 i 37 minucie zdobył dwa gole. I gdy wydawało się, że goście wywiozą z Lublina komplet punktów w ostatniej minucie gola na wagę remisu zdobył Walęciuk. – Traktuję ten wynik w kategoriach porażki po bardzo słabej grze – przyznał bez ogródek trener Gadzicki. – To co mnie najbardziej boli, to styl w jakim toczył się ten mecz i jak wyglądaliśmy na tle Heiro. Zawiodła defensywa, a o poczynaniach pod bramką rywali szkoda mówić. Przed nami dużo pracy – dodał szkoleniowiec akademików. – Może nie doszliśmy mentalnie do siebie po ostatniej porażce. Przeciwnik nas niczym nie zaskoczył. Wiedzieliśmy jakich mają zawodników i czego należy się obawiać. Trener nas do tego przygotował. Niestety nie zrealizowaliśmy jego założeń. Sami sobie możemy pluć w twarz, że tak słabo zagraliśmy. Teraz czołówka trochę nam odjechała, ale w każdym meczu będziemy walczyć o trzy punkty - skomentował spotkanie zawodnik „Dzików” Wojciech Boniaszczuk.

AZS UMCS Lublin – Heiro Futsal Team 4:4 (2:2)

Bramki: Walęciuk (17, 40), Wankiewicz (19), Tarkowski (25) – Brocki (6, 34, 37), Fedan (18).

AZS UMCS: Furtak, Michał Ostrowski, Boniaszczuk, Mietlicki, Sułek, Niemczyk, Tarkowski, Wankiewicz, Walęciuk, Król, Wiśniewski, Al-Swaiti, Marcin Ostrowski.

Heiro: Piszczek, Lutsin, Depta, Przybyło, Wdowik, Marszak, Gąsior, Sienko, Krawczyk, Ciedello, Fedan, Brocki.