Dziki ze srebrem Mistrzostw Polski

Podopieczni trenera Artura Gadzickiego jechali na zawody jako zeszłoroczni wicemistrzowie. Po eliminacjach w Lublinie, szkoleniowiec ze spokojem podchodził do turnieju finałowego. – Najbliższym celem jest wyjście z grupy. Jeśli to się uda, będziemy myśleć dalej. Mamy doświadczoną drużynę – przekonywał Gadzicki.

AZS UMCS trafił do trzeciej grupy wraz z Gwiazdą Ruda Śląska, Solnym Miastem Wieliczka oraz FC Kartuzy. W pierwszym spotkaniu akademicy mierzyli się z Gwiazdą. Do przerwy AZS prowadził 1:0 po bramce Marcina Michoty. W drugiej połowie kibice zobaczyli trzy trafienia. Najpierw na 2:0 podwyższył Jakub Wankiewicz. Później gola kontaktowego zdobył Dawid Skorupa, a wynik meczy ustalił Mateusz Szafrański. Później rywalem akademików była ekipa z Wieliczki. Spotkanie było wyrównane, ale po przerwie Piotr Chodziutko zdobył gola na wagę zwycięstwa i awans był bardzo blisko. W ostatnim lublinianie ulegli 0:3 drużynie z Kaszub i z drugiego miejsca awansowali do ćwierćfinału.

A w nim „Dziki” zmierzyły się z TAF Toruń. Lublinianie okazali się zdecydowanie lepsi i wygrali 5:1. Trzy bramki zdobył Wankiewicz, a po golu dołożyli Rafał Al-Swaiti i Maciej Skrzypek.

W walce o finał rywalami podopiecznych trenera Gadzickiego był zespół BSF ABJ Bochnia. Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis, ale w drugiej połowie Maciej Welman i Sebastian Pyda zapewnili drużynie grę w wielkim finale przeciwko Rekordowi Bielsko-Biała. Niestety, w decydującym meczu rywal okazał się za silny i zwyciężył pewnie 3:0, a AZS UMCS musiał zadowolić się srebrnym medalem i Pawłem Furtakiem z wyróżnieniem dla najlepszego bramkarza. – Powtórzyliśmy osiągnięcie sprzed roku udowadniając, że nie było ono dziełem przypadku – mówi trener Gadzicki. – Na sukces złożyło się wiele czynników: ciężka praca, wsparcie klubu i odpowiednia grupa ludzi. Myśleliśmy, że finał z Rekordem ułoży się nieco inaczej. Szybko stracone dwa gole ustawiły jednak spotkanie – dodał szkoleniowiec „Dzików”.

AZS UMCS Lublin: Maciej Welman, Jakub Wankiewicz, Rafał Król, Sebastian Pyda, Piotr Chodziutko, Paweł Furtak, Maciej Skrzypek, Mateusz Szafrański, Wojciech Wiśniewski, Rafal Al-Swaiti, Damian Stelmaszczuk, Michał Kowalczyk, Marcin Michota, Dominik Niemczyk.