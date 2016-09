W Lublinie grali w "Zośkę"

Przed rokiem popularną „Zośkę” podbijało 35 uczestników. Tym razem do rywalizacji przystąpiło 70 osób. Wystartowała również jedna kobieta Klaudia Michalak. – Zośka to gra moich dziecięcych lat. W szkole szyliśmy woreczki a potem napełnialiśmy je grochem i kopaliśmy je na lekcjach WF, na korytarzach szkolnych i po lekcjach – mówi Zbigniew Furman, prezes TKKF Omega. I dodaje, że w ramach mistrzostw Lublina każdy z zawodników wykonywał trzy serie, których suma była zaliczana do klasyfikacji generalnej.

Najlepszy okazał się Kamil Grzywaczewski. Zwycięzca w sumie zaliczył 122 podbicia (35+42+45). Drugie miejsce przypadło Adrianowi Grzywaczewskiemu 103 (33+41+29). Kolejne lokaty zajęli: Dawid Adamczyk – 94 (19+52+23) i Adrian Głowacki – 80 (27+22+31). Klaudia Michalak zaliczyła z kolei 12 podbić (3+5+4). W sumie sklasyfikowano 69 zawodników, jeden wycofał się z rywalizacji.

Ognisko TKKF Omega zaprasza do udziału w Jesiennym Grand Prix Lublina w Footbau, które będzie się składać z pięciu jednodniowych turniejów. – Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, najlepsi puchary no i zośki które podbijali podczas zawodów. Chłopcy obiecali, że w I Grand Prix zaprezentują lepszą formę. Myślę, że za rok cały Lublin będzie grał w zośkę – dodaje prezes Furman.