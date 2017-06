Sprawdzian przed ME sztangistów w Zamościu

Sztangista Orląt Łuków Łukasz Ławecki będzie jednym z faworytów do medalu podczas MMP w Zamościu (fot. Orlęta Łuków)

Zawody odbywać się będą w nowej hali sportowej przy ul. Królowej Jadwigi 8, tzw. hali tenisowej. Na pomoście zobaczymy zawodniczki i zawodników do lat 23. Województwo lubelskie zgłosiło 11 pań i dziewięciu mężczyzn i liczy na kilka medali. – Analizując potencjał naszych przedstawicieli spodziewamy się 8-9 medalowych występów dla na naszego regionu – zapowiada Zdzisław Żołopa, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów.

Wśród faworytów można wymienić Marlenę Polakowską z POM Iskry Piotrowice oraz Agnieszkę Kuczmaszewską z Agrosu Zamość. Pierwsza zgłoszona została do startu w kategorii do 48 kg, druga rywalizować będzie w wadze do 53 kg. – Obie sztangistki mają spory potencjał i powinny poradzić sobie z rywalkami – twierdzi prezes.

Medalowe podium powinno zostać opanowane w najcięższej kategorii + 75 kg. Na liście startowej znalazły się bowiem cztery zawodniczki, wszystkie z klubów naszego regionu. To Agata Zań ze Znicza Biłgoraj, Dominika Wojciechowska z AZS AWF Biała Podlaska, Agata Sałamacha z Agrosu Zamość i Zuzanna Majewska z Wisły Puławy. – Jeśli na zaplanowanej na piątek odprawie technicznej trenerzy nie dopiszą żadnej zawodniczki do tej kategorii, to będziemy mieć naszą rywalizację i wywalczymy trzy medalowe trofea. O młodzieżowe mistrzostwo Polski powinny bić się Agata Sałamacha i Zuzanna Majewska – ocenia Żołopoa.

Szansę na złoto będzie mieć także kolejna reprezentantka gospodarzy Ewelina Czop z Agrosu Zamość, którą zobaczymy w wadze do 63 kg. Kobiety rywalizować będą w siedmiu kategoriach: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg i + 75 kg. Z kolei mężczyzn zobaczymy w walce do: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg oraz powyżej 105 kg.

Nadzieję na podium MP mają też mężczyźni. Wśród medalowych faworytów wymieniani są zawodnicy Orląt Łuków. W wadze do 62 kg o medal powinien walczyć Patryk Czerwonogrodzki. Natomiast w kategorii do 77 kg o mistrzostwo Polski zamierza bić się Łukasz Ławecki, aktualny mistrz w kategorii do 20 lat.

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski będą generalnym sprawdzianem przez Mistrzostwami Europy seniorów i seniorek, które mają odbyć się w Zamościu w kwietniku 2019 roku. – Wprawdzie z ważnych przyczyn zabraknie na MMP Prezydenta EWF Włocha Antonio Urso, ale pojawi się w naszym mieście w późniejszym terminie. Liczmy, że pod względem organizacyjnym wszystko będzie na najwyższym poziomie i już jesienią tego roku w Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów na kongresie ostatecznie zatwierdzi ME w Zamościu – mówi prezes Żołopa.

Wstęp dla kibiców na MMP wolny.