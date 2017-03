Sztangiści będą rywalizować po staremu

W minionym sezonie rywalizacja przebiegała w ekstraklasie, I i II lidze. Dwie pierwsze ligi dodatkowo podzielone zostały na dwie grupy, w jednej z nich na najwyższym szczeblu występował przedstawiciel z naszego regionu Orlęta Łuków. Drużyny w grupach rozgrywały mecze między sobą, za zwycięstwo zespół otrzymywał dwa punkty, które liczyły się do klasyfikacji generalnej. Na koniec rozgrywek zwycięzcy każdej z grup walczyli o mistrzostwo Polski, zaś z drugich lokat o brązowy medal. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, organizator rozgrywek, zrezygnował z takiego systemu.

Teraz zespoły ponownie rywalizować będą w tzw. rzutach ligi, zazwyczaj po trzy lub cztery ekipy. Osiągane przez zawodników wyniki przekładać się będą na punkty, które złożą się na dorobek drużyny. Czwarty, finałowy rzut ligi, rozegrany zostanie jesienią i rozstrzygnie o mistrzostwie kraju i medalowych lokatach. Wystąpią w nim zespoły z największą liczbą punktów.

– Zadecydowały względy ekonomiczne. Przy takim wariancie kluby musiały czasami jechać przez całą Polskę by w ciągu półtorej godziny rozegrać jeden mecz – mówi Zdzisław Żołopa, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów. – Dwa lata pokazały, że to, co doskonale sprawdza się w lidze niemieckiej, niekoniecznie pasuje do polskich realiów.

Już 4 marca zespoły rozpoczną nowy sezon 2017. Wśród najlepszych ośmiu drużyn I ligi (dawna ekstraklasa) rywalizować będą Orlęta Łuków. Zespół prowadzony przez trenera Roberta Dołęgę na pierwszy rzut pojedzie do Ciechanowa. Tam w grupie I łukowianie zmierzą się z gospodarzami Mazovią, Feniksem Siedlce i Klimatem Łapy.

Tytułu mistrzowskiego bronią Budowlani Opole, którzy rok temu zdobyli go po raz 24. w historii. Wicemistrzem w sezonie 2016 został Tarpan Mrocza, a brąz zdobył Górnik Polkowice. (grom)

Składy pozostałych grup Drużynowych Mistrzostw Polski:

Grupa 2: Tarpan Mrocza (gospodarz), Start Grudziądz, Horyzont Mełno * Grupa 3: Górnik Polkowice (gospodarz), Budowlani Opole, Polwica Wierzbno * Grupa 4: KS Raszyn (gospodarz), Impuls Warszawa, F.U.K.S. Lotnik Grochów Warszawa, UMLKS Radomsko * Grupa 5: Andaluzja Transbed Piekary Śląskie (gospodarz), Talent Wrocław, MAKS Tytan Oława, Śląsk Wrocław * Grupa 6: Lechia Sędziszów Małopolski (gospodarz), Lechia II Sędziszów Małopolski, Hejnał Kęty * Grupa 7: Budowlani-Całus Nowy Tomyśl (gospodarz), AKS Myślibórz, UKS Zielona Góra.