Łodzianie, to podobnie jak lubelska piętnastka beniaminek, z jedną tylko różnicą. Gospodarze mają za sobą półroczne przygotowanie do rywalizacji w elicie polskiego klubowego rugby poprzez grę w Pucharze Polski Ekstraligi Rugby. Łodzianie zaś jesienią walczyli na boiskach I ligi. I nie ma co ukrywać prezentują znacznie niższy poziom sportowy niż ich bardziej doświadczeni koledzy z Master Pharm Budowlanych S.A. Łódź, wielokrotni i aktualni mistrzowie Polski.

Przyjazd gości bardzo jednak zmobilizował lublinian. Tym bardziej, że obie ekipy miały po trzech kolejkach zerowe konto punktowe i zwycięzca bezpośredniego starcia zyskiwał ważny atut. Dodatkowo gospodarzy nakręcały wyniki rywali, którzy postawili się Juvenii Kraków i Arce Gdynia ulegając nieznacznie.

Bardzo szybko drużyna trenera Stanisława Więciorka objęła prowadzenie. W 37 sekundzie przyłożenie wykonał Rafał Szrejber. Nie minęło pół godziny, a gospodarze mieli na koncie siedem przyłożeń. Po pierwszej odsłonie wygrywali 45:0.

Po zmianie stron spotkanie wyrównało się, ale wynik nie uległ zmianie. Grający dobrze w defensywie miejscowi zaczęli punktować w końcówce meczu. Budowlani Lublin dorzucili kolejne 31 „oczek”. Tym samym pierwsza wygrana lublinian w sezonie, i to wysokich rozmiarów, stała się faktem. – Cieszę się, że zespół w końcu zwyciężył. Zawodnicy odblokowali się psychicznie, po niezłych trzech poprzednich przegranych meczach. Drużyna zagrała konsekwentnie i z pełnym zaangażowaniem – mówi trener lublinian Stanisław Więciorek.

Budowlani Lublin – KS Budowlani Łódź 76:0 (45:0)

Punkty dla Lublina: Rafał Szrejber 20, Artem Kułyk 16, Robizon Kelberashvili 5, Aleksandr Łomakin 10, Jakub Bobruk 5, Wojciech Brzezicki 5, Piotr Skałecki 5, Maciej Grabowski 5, Michał Majcher 5.

Żółte kartki: Michał Królikowski, Luka Chirgadze (obaj KS Łódź).

Lublin: Zając, Khomenko, Kelberashvili (45 Majcher), Król (45 Świderski), B. Jasiński (63 Zduńczuk), Wiśniewski, Łomakin, J. Jasiński (65 Dankiewicz), Bobruk, Shuliak, Skałecki (41 Grabowski), Ćwieka (70 Więckowski), Szrejber, Brzezicki (41 Dzioch), Kułyk.