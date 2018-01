MŚ w lotach narciarskich. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Trener Stefan Horngacher zabrał do Oberstdorfu piątkę Biało-Czerwonych. Pewny udział w zbliżających się mistrzostwach miał Kamil Stoch, a pozostali zawodnicy mieli wywalczyć sobie miejsce w kadrze podczas serii treningowej. W czwartek najgorzej zaprezentował się Kot i tym samym pogrzebał swoje szanse na udział w imprezie. Z kolei Stoch z rezultatem 214,5 metra ustąpił jedynie Danielowi Andre Tande, który skoczył dziewięć metrów dalej.

Niestety po pierwszym treningu warunki na skoczni zdecydowanie się pogorszyły i najpierw odwołano drugi trening, a następnie dwukrotnie przekładano godzinę kwalifikacji. Ostatecznie organizatorzy przegrali z pogodą i kwalifikacje zostaną rozegrane dzisiaj o 14:30. Po nich odbędzie się konkurs główny.

Konkurs indywidualny MŚ w lotach będzie składać się z czterech serii – dwie z nich zostaną rozegrane już dzisiaj, a kolejne dwie w sobotę. I dopiero po drugim konkursie zostanie wyłoniony najlepszy „lotnik”. Jednym z głównych kandydatów do triumfu jest właśnie Stoch.

Polak, który ma na swoim koncie medale olimpijskie, a także wygraną w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nigdy jeszcze nie zdobył medalu na mamuciej skoczni. Tym samym jedynym reprezentantem Biało-Czerwonych, który stał na podium w lotach jest Piotr Fijas (zdobył brąz w 1979 roku – red).

Jednak skoczek z Zębu podchodzi jednak do nadchodzących konkursów z dużym spokojem. – Czuję się dobrze. W końcu był czas, żeby trochę odetchnąć – mówi 30-latek cytowany przez portal sportowefakty.pl. – Jadę z normalnym nastawieniem, tak jak na każde inne zawody. Będę się starał zrobić to, co do mnie należy, skakać najlepiej jak potrafię. Zobaczymy co z tego wyniknie – ocenił przed zawodami najlepszy obecnie polski skoczek.

Stoch ze skocznią im. Heiniego Klopfera powinien mieć dobre skojarzenia. W ubiegłym sezonie na obiekcie o rozmiarze HS 235 metrów rozegrano dwa konkursy Pucharu Świata i w jednym z nich lider polskiej kadry stanął na najniższym stopniu podium. Chrapkę na wygraną będzie miał także Niemiec Richard Freitag. Największy rywal Stocha powodu kontuzji odpuścił zawody w Bad Mitterndorf, ale na mistrzostwach również liczy na medal.

Po tym jak poznamy indywidualnego mistrza świata przyjdzie pora na zawody drużynowe. Te zostaną rozegrane w niedzielę. Bezpośrednią relację z mistrzostw świata będzie można śledzić w TVP 1, TVP Sport, a także w Eurosporcie.

Harmonogram MŚ w lotach narciarskich w Oberstdorfie

Piątek: 14:30 kwalifikacje, 16 dwie serie konkursu indywidualnego. Sobota: 15 seria próbna; 16 dwie finałowe serie konkursu indywidualnego. Niedziela: 15 seria próbna, 16 konkurs drużynowy.