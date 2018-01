Stoch osiągnął coś niebywałego. Rozmowa z Apoloniuszem Tajnerem

Rozmowa z Apoloniuszem Tajnerem, prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, byłym trenerem Adama Małysza.

• Czy spodziewał się pan, że Kamil Stoch w tak imponującym stylu obroni pierwsze miejsce na Turnieju Czterech Skoczni?

- Tego przewidzieć nie mógł nikt. Owszem, widzieliśmy realną szansę na to, że Kamil wygra cały turniej, ale że stanie się to w takim stylu? Przy jego obecnej dyspozycji było to możliwe, ale bardzo trudne do zrealizowania. Nie należy zapominać o tym, że w bardzo dobrej formie był Richard Freitag, a także Norwegowie. W skokach ważnym czynnikiem jest też wiatr. Trzeba było oddać osiem bardzo dobrych skoków, a nie jest to wcale łatwe. Stochowi udało się osiągnąć niebywały sukces.

• A czy porównania na linii Stoch - Małysz, których jest już mnóstwo, mają rację bytu?

- Myślę, że sportowców zawsze można porównywać patrząc przez pryzmat kariery i osiąganych wyników. Na te tematy się dyskutuje i nie robi się poprzez to nikomu krzywdy. Trzeba jednak pamiętać, że obaj nasi skoczkowie to dwie wielkie, ale zarazem różne postacie.