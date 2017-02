Jacek Magiera przed meczem z Ajaksem: Jesteśmy gotowi i mądrzejsi (wideo)

- Ajax to zespół bardzo utytułowany, który pucharów i sukcesów ma mnóstwo. To jest firma, która dzisiaj buduje drużynę na młodych zawodnikach i stawia na ofensywę – wyjaśnia Jacek Magiera.

I dodaje, że spotkanie na pewno będzie miało różne fazy. – Nie da cały mecz atakować i cały mecz się bronić. Na pewno będą różne fazy meczu, gdzie to my będziemy w posiadaniu piłki i tedy, kiedy będzie Ajax. To jest normalne.

Po to trenowaliśmy, aby w tym meczu zagrać na miarę swoich możliwości. Czy to wystarczy? Czas pokaże, ale na pewno jesteśmy mądrzejsi o sześć spotkań w Lidze Mistrzów.