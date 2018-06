Kontuzja Kamila Glika. Nie pojedzie na Mundial?

Glik ma kontuzjowany bark i parwodpodobnie nie znajdzie się w 23-osobowej kadrze na Mundial - taką informację podał na Twitterze dziennikarz TVP Jacek Kurowski.

Brak doświadczonego stopera byłby ogromnym ciosem dla polskiego selekcjonera. Glik znalazł się na liśce zawodników zgłoszonej do FIFA przed rozpoczęciem Mundialu, ale jego występ jest obecnie bardzo wątpliwy. W rezerwie pojawił się Marcin Kamiński i jeśli stoper Monaco nie dojdzie do pełni sił to właśnie obrońca VFB Stuttgart zajmie jego miejsce.