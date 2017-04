AZS UMCS Lublin – Decka Pelplin 75:62. Czas na hegemona

Ten wynik jest olbrzymim sukcesem podopiecznym Przemysława Łuszczewskiego. Zwycięstwo w rywalizacji z Decką było bardzo przekonujące, a rywale tylko momentami byli w stanie postraszyć akademików.

Niedzielne spotkanie rozpoczęło się od prowadzenia gospodarzy 7:0. Przeciwnicy nie zamierzali jednak odpuszczać i spróbowali odrobić straty. Duża w tym zasługa Karola Dębskiego, który w całym meczu zdobył 16 pkt. Lublinianie nie dawali jednak za wygraną i dzięki celnym „trójkom” Przemysława Tradeckiego po pierwszej kwarcie prowadzili 18:11.

W drugiej odsłonie ta przewaga jeszcze się zwiększyła, głównie dzięki niezłej zmianie Adama Myśliwca. Młodszy z braci pobudził swoich kolegów, a także świetnie spisywał się w walce podkoszowej. W efekcie do przerwy AZS UMCS prowadził już 37:24.

Po zmianie stron goście próbowali zmniejszyć tę różnicę, ale gospodarze umiejętnie kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń. Tempo gry regulowali Tradecki i Bartłomiej Karolak, a rzutami za 3 pkt ukąsił rywali Piotr Jagoda. W efekcie AZS UMCS wygrał 75:62 i może przygotowywać się do półfinałowej rywalizacji. – Zagramy z hegemonem drugiej ligi, R8 Basket AZS Politechnika Kraków, czyli drużyną, która jest stworzona po to, by podbić ekstraklasę. Będziemy pracować w tym tygodniu na pełnych obrotach, aby być maksymalnie przygotowanymi do tej rywalizacji – powiedział klubowemu portalowi trener AZS UMCS Przemysław Łuszczewski.

AZS UMCS Lublin – Decka Pelplin 75:62 (18:11, 19:13, 15:20, 23:18)

AZS: B. Karolak 16 (2x3), Wiśniewski 13, Tradecki 13 (3x3), Stefaniuk 5 (1x3), Dusiło 1 – Jagoda 13 (4x3), A. Myśliwiec 12, Krzezowski 2, Beczek, Kowalczuk.

Decka: Sarzało 17 (3x3), Dębski 16 (2x3), Chudy 7 (1x3), Kowalczuk 6, Muntowski 3 (1x3) - Kamiński 13 (2x3), Czyżewski, Krzywdziński.

Sędziowali: Kusza i Stepaniuk. Widzów: 400.

Pozostałe wyniki: Syntex Księżak Łowicz – WKS Śląsk Wrocław 75:76. Stan rywalizacji: 0:2. Awans: Śląsk. * Górnik Trans.eu Wałbrzych – R8 Basket AZS Politechnika Kraków 67:88. Stan rywalizacji: 0:2. Awans: Politechnika. * AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice – KK Warszawa 73:62. Stan rywalizacji: 1:1. Decydujący mecz odbędzie się w środę w Warszawie..

Pary półfinałowe: Śląsk – KK/Mickiewicz * Politechnika – AZS UMCS. Rywalizacja w tej fazie toczy się do 2 zwycięstw. Mecze zostaną rozegrane 29/30 kwietnia, 6/7 maja i (ew.) 10 maja. Zwycięzcy awansują do pierwszej ligi, a przegrani zagrają o trzecie miejsce, które również daje prawo do gry na pierwszym froncie w przyszłym sezonie.