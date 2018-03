AZS UMCS Lublin rozgromił rezerwy Legii Warszawa

Mecz w Lublinie nie miał praktycznie żadnej historii, bo akademicy bardzo szybko zbudowali pokaźną przewagę. Aż dziw bierze, że podopieczni Przemysława Łuszczewskiego w pierwszej rundzie ulegli temu rywalowi. Gdyby uniknęli tej wpadki, to do fazy play-off przystępowaliby z pierwszego miejsca. A tak w sezonie zasadniczym zajęli drugie miejsce, identyczne jak rok temu. Przypomnijmy, że wówczas lublinianom do awansu do pierwszej ligi zabrakło jednego zwycięstwa w meczu o trzecie miejsce, w którym rywalizowali z KK Warszawa. – Początek spottkania z Legią był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Konsekwentnie graliśmy swoją koszykówkę. Wygraliśmy pierwszą kwartę różnicą 22 punktów i w zasadzie to ustawiło przebieg meczu. Gramy coraz lepiej. Mam nadzieję, że w play-off będziemy grali na najwyższych obrotach. Spróbujemy wygrywać w każdym meczu. Co się stanie, przekonamy się na koniec sezonu – skomentował na klubowej stronie lider AZS UMCS Lublin, Adam Myśliwiec. (kk)

Hutnik, rywal AZS UMCS w pierwszej rundzie play-off, na zakończenie sezonu zasadniczego rozgromił 105:55 TBV Startu Lublin. (kk)

MUKS Hutnik Warszawa – TBV Start II Lublin 105:55 (26:21, 21:8, 33:16, 25:10)

Hutnik: Warmiak 19, Jasiński 16 (2x3), Dulnik 6, Pietrzak 4, Anders 4 oraz Malewski 23 (1x3), Łapiński 17 (1x3), Gałan 9, Skalski 5, Jurkiewicz 2.

TBV Start II: B. Pelczar 18 (2x3), Łoś 11 (3x3), Breś 4, Piliszczuk 4 (1x3) oraz Grzegorczyk 6 (1x3), Wachowicz 4, Szewczyk 3 (1x3), Szyszkowski 3, Futrzyński 2, Mitrut 0, Nabożny 0.

Sędziowali: Bartocha i Włodarczyk. Widzów: 200.

AZS UMCS Lublin – Legia II Warszawa 81:44 (30:8, 15:11, 21:9, 15:16)

AZS UMCS: Wiśniewski 30, Myśliwiec 13, Marciniak 9, Wydra 8, Jagoda 7 oraz Muda 6, Jaworski 2, Strzałkowski 2, Prażmo 2, Nycz.

Legia II: Piechowicz 8, Kucharski 8, Aderek 6, Sadowski 5, Sekiguchi 5 oraz Niemyjski 4, Szpyrka 4, Drewniak 3, Kędel 1, Skowroński.

Sędziowali: Łata i Gieroba. Widzów: 200.