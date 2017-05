Jordan jest najlepszy. Rozmowa z Donnie Areyem

Najlepiej czuję się jednak w Polsce. Kocham ten kraj i tych ludzi. Moja szefowa, dzięki której zacząłem pracę w NBA, jest z pochodzenia Polką. Rozmowa z Donnie Areyem, amerykańskim trenerem współpracującym z HoopLife Basketball Camps.

• Co pana sprowadza do Polski?

- Przyjechałem tutaj na zaproszenie Aleksandra Mrozika. W tym roku będziemy przeprowadzać wiele koszykarskich campów organizowanych przez HoopLife Basketball Camps. W maju uczestniczyliśmy łącznie w 11 jednodniowych zgrupowań w całej Polsce. Ich celem było uświadomienie graczom, jak wygląda praca według najwyższych standardów. Różnią się one od campów czysto promujących basket. Podczas „Majówki HoopLife” zawodnicy byli poddani próbie wytrzymałości fizycznej i mentalnej. To było dla nich miejsce do zbierania doświadczenia.

• Przy okazji obejrzał pan jedno ze spotkań finałowych LNBA, czyli największych rozgrywek amatorskich w województwie lubelskim. Jakie są pana wrażenia po wizycie na meczu Matematyki i Braci Mrozik?

- To było świetne doświadczenie. W drużynie Braci Mrozik grał mój wielki przyjaciel, Aleksander Mrozik. Obie ekipy grały znakomicie w ofensywie. Gorzej im szło przechodzenie z obrony do ataku. Wiadomo, że część graczy ma już swoje lata. Widać jednak u nich spore doświadczenie oraz znakomite wyszkolenie indywidualne. Chciałem również podkreślić bardzo dobrą współpracę zawodników w obronie.