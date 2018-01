Koszykówka: miłość po godzinach. W sobotę Mecz Gwiazd LNBA Północ - Południe

Damian Harsze (z piłką) to jeden z najlepszych specjalistów od wsadzania piłki do kosza w naszym kraju. Już kilka tygodni temu zapowiedział, że przyjedzie do Lublina, aby wziąć udział w konkursie wsadów w czasie Meczu Gwiazd LNBA

(fot. Radosław Pizoń/Materiały prasowe LNBA)