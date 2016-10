TBV Start Lublin ostatni w Memoriale Andrzeja Kowalczyka

Sobotni półfinał był bardzo wyrównany. Lublinianie jeszcze w trzeciej kwarcie wygrywali 61:48 i wydawało się, że sensacyjnie awansują do finału. Niestety końcówka meczu należała do utytułowanych rywali wśród których prym wiódł Michael Gospodarek. Wychowanek Novum Lublin zdobył w tym spotkaniu aż dziewiętnaście „oczek”. W lubelskim obozie wyróżnił się za to Stefan Balmazović, zdobywca 28 punktów.

Dzień później jednak Serb, jak i cały Start, był już w nieco gorszej dyspozycji. W meczu o trzecie miejsce „czerwono-czarni” zmierzyli się z Polfarmexem Kutno. Pierwsza połowa była dość wyrównana.

Rywale sporą przewagę uzyskali dopiero w trzeciej odsłonie. Na cztery minuty przed końcem meczu prowadzili już nawet 73:58. Ostatnie minuty były jednak popisem lublinian, którzy zaliczyli serię 11:2 i znacznie zmniejszyli rozmiary porażki. W TBV Starcie najlepiej spisał się Doug Wiggins, autor osiemnastu punktów.

– Nasza gra wyglądała momentami bardzo dobrze, można powiedzieć nawet, że była lepsza, niż wskazują na to wyniki. Szkoda, że nie udało się odnieść zwycięstwa, ale nie załamujemy rąk. To tylko sparingi, punkty mamy zdobywać w lidze – powiedział na oficjalnej stronie klubu Paweł Kowalski. Skrzydłowy lublinian nie wystąpił w Ostrowie Wielkopolskim z powodu kontuzji.

To był ostatni turniej przedsezonowy podopiecznych Andreja Żakelja. Teraz gracze TBV Startu będą przygotowywać się do inauguracji rozgrywek na własnych obiektach. Nowy sezon TBL lublinianie zainaugurują 11 października w Szczecinie, gdzie zmierzą się z miejscowym King. (kk)

Półfinał

PGE Turów Zgorzelec - TBV Start Lublin 87:81

TBV Start: Balmazović 28, Jankowski 16, Dłoniak 9, Peterson 9, Wiggins 8, Grzeliński 6, Ciechociński 2, Małecki 2, Trojan 1.

BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski – Polfarmex Kutno 86:81

Mecz o trzecie miejsce

Polfarmex Kutno – TBV Start Lublin 77:69

TBV Start: Wiggins 18, Grzeliński 13, Peterson 9, Dłoniak 8, Małecki 8, Trojan 6, Dłoniak 5, Ciechociński 2, Balmazović 0.

Finał

BM Stal Ostrów Wielkopolski – PGE Turów Zgorzelec 74:79