Łada 1945 Biłgoraj – Chełmianka 0:2, pozostale wyniki IV ligi

Koprucha znowu strzela

Damian Koprucha, jak już strzela to seriami. Były napastnik Hetmana Żółkiewka i Avii Świdnik zdobył w niedzielę dwa gole w Biłgoraju. I to jeszcze w pierwszej połowie. Dzięki temu Chełmianka dowiozła pewną wygraną nad beniaminkiem. W sumie Koprucha ma już na koncie osiem trafień.

Łada 1945 Biłgoraj – Chełmianka 0:2 (0:2)

Bramki: Koprucha (35, 45).

Łada: Szawara – Stecki (80 Konopka), Mazurek, Czarniecki, Kuliński, Czok (68 Gontarz), Lavruk, Birut (60 Rataj), Czok (66 Gontarz), Dorosz, Pyda.

Chełmianka: Drzewiecki – Kwiatkowski, Krupski, Maliszewski, Wołos, Uliczny, Kobiałka, Pritulak (80 Jabkowski), Budzyński (90 Filipczuk), Banaszak (60 Greguła), Koprucha (68 Kotowicz).

Rezerwowi zrobili różnicę

Kryzys Unii Hrubieszów trwa w najlepsze. Mimo prowadzenia od siódmej minuty po bramce Aleksandra Poteruchy drużyna Dariusza Herbina przegrała w Piotrowicach 1:2. Dwie bramki dla gospodarzy zdobyli rezerwowi. Najpierw Bartłomiej Nogas, a niedługo później Paweł Klimkiewicz. – Udało się przełamać, ale po bardzo ciężkim meczu. W pierwszej połowie rywale nas zaskoczyli. Mogli prowadzić nawet wyżej, ale świetnie spisywał się po raz kolejny Bartek Wajrak. W końcówce strzeliliśmy dwie bramki i cieszymy się z przełamania. Może to będzie przełom? – zastanawia się Konrad Maciejczyk, trener POM Iskry.

POM Iskra Piotrowice – Unia Hrubieszów 2:1 (0:1)

Bramki: Nogas (75), Klimkiewicz (78) – Poterucha (7).

POM: Tracz – Piwnicki, Bartoszcze, Jarmuł (71 Nogas), Zając (75 Kaczmarczyk), Chrześcijan, K. Orłowski, Fularski (64 Klimkiewicz), Mi. Ostrowski, M. Orłowski (70 K. Ostrowski), Baran.

Unia: Ryć – Jędrzejuk, Oleksiuk, Garbacz (75 Kazan), Wiejak, Podgórski, Fulara, Borys (85 Oleszczuk), Poterucha, Goch, Karaszewski (77 Stepaniuk).

Nawet nie walczyli

Victoria Żmudź przyjechała do Włodawy bez swoich asów: Mateusza Tywoniuka, Roberta Wagnera i Damiana Ścibiora. Mimo to wygrała pewnie 3:1. Gospodarze mogli mieć jeszcze nadzieje na powrót do gry, ale przy stanie 0:2 karnego nie wykorzystał Michał Kuczyński. Po chwili mecz trzecim golem zamknął Igor Paskiw. – To był nasz najsłabszy mecz w tym sezonie. Zabrakło wszystkiego, nawet walki – ocenia Marek Drob, trener Włodawianki.

Włodawianka Włodawa – Victoria Żmudź 1:3 (0:1)

Bramki: Więcaszek (90) – Paskiw (30, 70), Zieliński (55).

Włodawianka: Polak – Aftyka (60 Zdolski), Więcaszek, Bartnik, Drahanczuk, Borodijuk (60 Chodziutko), Soroka, Błaszczuk, Szmytki (46 Kuczyński), Nielipiuk (75 Kędzierski), Gawroński.

Victoria: Łopąg – Grądzki (78 Szymczuk), Rzążewski, Grzywna, Sawa, Pawelec, Paskiw, Struk, Misztal (75 Muszyński), Kasprzycki (72 Brodalski), Zieliński (85 Nowicki).

Okuniewicz za trzy

Długo w meczu LKS Milanów – Górnik II Łęczna zanosiło się na niespodziankę. Jeszcze w 85 minucie beniaminek remisował z rozpędzonym rywalem 1:1. Po chwili trzy punkty zielono-czarnym dał jednak Piotr Okuniewicz. Kibice mogli jednak podziwiać ładne bramki. Kamil Daszczyk kapitalnie huknął zza pola karnego. Z kolei Kacper Duduś wyrównał po strzale bezpośrednio z rzutu... rożnego.

LKS Milanów – Górnik II Łęczna 1:2 (1:0)

Bramki: Daszczyk (14) – Duduś (70), Okuniewicz (86).

Milanów: Łukaszuk – D. Puła, Daszczyk, Bobruk, Trościańczyk, Lecyk, Zdunek (76 Magier), Rostek, M. Puła, Bogucki (72 Ostapiuk), K. Łotys (76 L. Jaszczuk),

Górnik II: Wrzosek – Ponurek, Tymosiak, Pokrywka, Turewicz (66 Orysz), Olszewski, Poźniak, Rejmak (46 Duduś), Krylyuk (88 Marconi), Okuniewicz.