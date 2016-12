Lubelskie Pszczółki wracają z Gorzowa Wielkopolskiego z porażką

Przed sobotnim spotkaniem w obozie zespołu z Lublina panowała pełna mobilizacja. A to dlatego, że poza zdobyciem dwóch „oczek” zwycięzca pojedynku mógł zapewnić sobie awans do turnieju fiałowego Pucharu Polski.

- Już dawno powiedziałem dziewczynom, że to będzie kluczowe spotkanie. Chcąc grać w Pucharze Polski, musimy je wygrać, ale nie będzie łatwo, bo AZS AJP spisuje się w tym sezonie bardzo dobrze. Czeka nas ciężka walka – powiedział przed spotkaniem w Gorzowie szkoleniowiec lubelskiej ekipy Krzysztof Szewczyk.

Trener zespołu z Lublina miał właściwe przeczucia. Po pierwszej, bardzo wyrównanej kwarcie do głosu doszły gospodynie, które zaprezentowały się bardzo dobrze w defensywie i na przerwę zeszły prowadząc 39:30. Po zmianie stron gorzowianki nadal powiększały swoją przewagę. Zawodniczki z Lublina nie potrafiły dotrzymać im kroku i przed decydującą kwartą gospodynie wygrywały już 57:42. W ostatniej kwarcie Pszczółkom co prawda udało się nieco zmniejszyć stratę do rywalek, ale ostatecznie to one cieszyły się ze zwycięstwa po końcowej syrenie.

InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin 68:54 (18:18, 21:12, 18:10, 11:14)

InvestInTheWest: Hurt 22, Seekamp 14(2x3), Talbot 12, Dźwigalska 7(1x3), Szajtauer 7, oraz Misiek 4, Jaworska 2.

Pszczółka: Boyd 17(1x3), Madgen 12(1x3), Owczarzak 12, Ugoka 6, Jujka 2 oraz Dorogobuzowa 4, Mistygacz 2.