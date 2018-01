Łukasz Piszczek wrócił do treningów (wideo)

Łukasz Piszczek po kontuzji wrócił do treningów w pełnym wymiarze. Polak wraz z kolegami z Borussii Dortmund udał się do hiszpańskiej Marbelli. To tam piłkarze BVB po krótkiej przerwie świąteczno-noworocznej rozpoczęli przygotowania do drugiej części sezonu. Drużyna Petera Stoegera rundę rewanżową rozpocznie 14 stycznia od meczu z VfL Wolfsburg Jakuba Błaszczykowskiego.