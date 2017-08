ME siatkarzy: Polska – Serbia 0:3 w meczu otwarcia

– Zaczęło się średnio, mimo że momentami graliśmy jak równy z równym, to w decydujących chwilach Serbowie pokazali, że byli lepsi. Dobrze zagraliśmy w obronie, ale słabo blokiem, nie nałożyliśmy presji na rywalu. Chcemy zagrać z nimi jeszcze raz, a to by znaczyło, że zajdziemy na tym turnieju daleko - powiedział Bartosz Kurek.

Polska – Serbia 0:3 (22:25, 22:25, 20:25)

Polska: Drzyzga, Konarski, Kurek, Lemański, Kubiak, Wiśniewski, Zatorski (libero) oraz Kaczmarek, Łomacz, Kochanowski, Buszek, Bieniek.

Serbia: Jovović, Kovacević, Petrić, Luburović, Podrascanin, Lisinać, Rosić (libero) oraz Okolić, Skundrić.

Widzów: 60000.