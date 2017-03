Motor w weekend ligi raczej nie rozpocznie. Jest nowy sponsor klubu z Lublina

Firma bukmacherska forBET to kolejny sponsor Motoru. Na zdjęciu prezes nowego dobrodzieja klubu Robert Grzeszczyk i szef żółto-biało-niebieskich Leszek Bartnicki (fot. TOMASZ LEWTAK/MOTORLUBLIN.EU)

Wszystko wskazuje na to, że zaplanowany na sobotę pierwszy mecz ligowy Motoru Lublin w tym roku nie dojdzie do skutku. – Soła Oświęcim poinformowała nas, że boisko nie nadaje się do gry. Jesteśmy jednak w kontakcie i czekamy na ostateczne decyzje – mówi prezes Motoru Leszek Bartnicki