MUNDIAL 2018. Portugalia – Hiszpania 3:3 Kosmiczny mecz gigantów!

Ten mecz elektryzował kibiców na całym świecie już odkąd poznali składy poszczególnych grup. Wielu ekspertów typowało, że oba zespoły mogą dojść do finału. Tymczasem los skojarzył obie ekipy z półwyspu iberyjskiego już w pierwszej kolejce fazy grupowej.

Spotkanie lepiej zaczęli Portugalczycy. Już w trzeciej minucie Nacho sfaulował w polu karnym Cristiano Ronaldo i sędziujący mecz włoski arbiter Gianluca Rocchi wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany i pewnym strzałem pokonał Davida de Gea’e.

Stracony gol podrażnił Hiszpanów, którzy ruszyli do ataku. I w 24 minucie po kapitalnej akcji w polu karnym rywala do remisu płaskim mocnym strzałem doprowadził Diego Costa. Jednak powtórki telewizyjne pokazały, że zanim urodzony w Brazylii napastnik wpadł w z piłką w pole karne w walce o futbolówkę zaatakował bezpardonowo łokciem Pepe. Chwilę później zespół Fernando Hierro mógł prowadzić, ale atomowy strzał Isco trafił w poprzeczkę. Swoją szansę miał też Andres Iniesta, ale jego uderzenie okazało się minimalnie niecelne. I gdy wydawało się, że do przerwy gole nie padną na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Ronaldo, a De Gea w sobie tylko wiadomy sposób wpuścił piłkę do bramki.

W 54 minucie ponownie był remis. Po faulu na Inieście Silva dośrodkował piłkę w pole karne, a Busquets głową zgrał ją do Costy, który z najbliższej odległości dopełnił formalności. Cztery minuty później „La Roja” po raz pierwszy objęła prowadzenie. Fenomenalny strzał sprzed pola karnego oddał Nacho, a piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Portugalczycy nie dali jednak za wygraną i w 88 minucie po rzucie wolnym gola na 3:3 zdobył Ronaldo kompletując tym samym hattricka i mecz zakończył się podziałem punktów.

Portugalia – Hiszpania 3:3 (2:1)

Bramki: Ronaldo (4-karny, 44, 88) – Costa (24, 54), Nacho (58).

Portugalia: Patricio – Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro – W. Carvalho, Moutinho – B. Silva (69 Quaresma), Guedes (80 A. Silva), B. Fernandes (68 Jao Mario) – Ronaldo.

Hiszpania: de Gea – Nacho, Pique, Ramos, Alba – Busquets, Koke – D. Silva (86. Vasquez), Isco, Iniesta (70 Alcantara) – Diego Costa (77 Aspas),

Żółte kartki: B. Fernandes – Busquets.

Sędziował: Gianluca Rocchi (Włochy).