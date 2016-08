Obronili złoto i pobili rekord

W dorobku naszego województwa znalazło się pięć złotych, pięć srebrnych i jeden brązowy medal. To nowy rekord reprezentantów Lubelszczyzny. – Do tej pory naszym największym dorobkiem było osiem krążków. Ważnym wynikiem jest też aż pięć złotych medali – mówi uradowany Józef Poterucha, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie.

Na najwyższym stopniu podium zawodów znalazły się LZS Rachanie – w przeciąganiu liny mężczyzn, a w piłce nożnej kobiet LZS Tomaszów Lubelski. Poza konkurencją w podnoszeniu odważnika był Rafał Pyc reprezentujący LZS Bełżyce. Lubelskie było najlepsze także w czwórboju sprawnościowym, w którym triumfował LZS Ryki. Z kolei w przerzucaniu opony traktorowej zwyciężył LZS Adamów. – Mamy zamiar wystartować we wszystkich konkurencjach, które rozegrane zostaną podczas Igrzysk. W grach zespołowych: koszykówce, siatkówce, siatkówce plażowej, piłce nożnej wystąpią zwycięzcy z rozegranych w Wierzbicy finałów naszego województwa. W pozostałych konkurencjach będziemy mieć reprezentacje łączone z różnych gmin. Jedziemy z zamiarem walki o końcowe zwycięstwo, a tym samym powtórzenia wyniku sprzed roku. Nie wiemy jednak w jakiej formie będą przedstawiciele pozostałych 15 województw – zapowiadał Poterucha.

Lubelskie wzięło udział we wszystkich 24 konkurencjach Igrzysk. Tym razem finały szczebla centralnego rozegrane zostały w Tarnowie Podgórnym. Areną zmagań sportowców amatorów były także położone w pobliżu Baranowo i Lusowo. Do rywalizacji przystąpiło blisko tysiąc osób zrzeszonych pod egidą Ludowych Zespołów Sportowych. Honorowy patronat nad Igrzyskami objął Prezydent RP Andrzej Duda. – Zaliczyliśmy bardzo udany występ, choć nie mieliśmy łatwo – ocenia przewodniczący. – Gospodarze za wszelką cenę chcieli nas zdetronizować. Zmienili nawet zasady wyciskania odważnika, oczywiście działając zgodnie z prawem. Do tej pory zawody rozgrywane były stojąc, tym razem startujący siedzieli. Mimo to nie daliśmy wybić się z równowagi i konsekwentnie dążyliśmy do końcowego sukcesu. Miłym zaskoczeniem jest złoty medal wywalczony przez piłkarki nożne z LZS Tomaszów Lubelski. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie godnie reprezentowaliśmy nasze województwo.