Oskar Bober nie wystąpi w Opolu. Speed Car Motor nie skorzysta z gościa

Awizowane składy na poniedziałkowy mecz w Opolu, którym lubelska drużyna zainauguruje ligowy sezon mają zostać ogłoszone w środę. Działacze Speed Car Motoru zapowiadają, że drużyna wystąpi w nim w optymalnym składzie. Z dużym prawdopodobieństwem można więc przewidzieć, że szanse otrzymają: Daniel Jeleniewski, Bjarne Pedersen, Robert Lambert, Paweł Miesiąc i Maciej Kuciapa. Teoretycznie lublinianie mogą także sięgnąć po tzw. gościa, czyli młodzieżowca związanego kontraktem z klubem PGE Ekstraligi. Takim zawodnikom regulamin drugoligowych rozgrywek pozwala na gościnne występy w najniższej klasie rozgrywkowej.

W ekipie z Lublina taką rolę ma pełnić Oskar Bober, wychowanek klubu z Lublina, obecnie reprezentujący Betard Spartę Wrocław. Według ustaleń, 19-latek będzie do dyspozycji lublinian w tych spotkaniach, które nie będą kolidowały z meczami wrocławian. I choć starcie Speed Car Motoru ze Stal-Met Kolejarzem Opole wypada w dogodnym terminie, to Bobera zabraknie w składzie „Koziołków”.

– Nie skorzystamy z możliwości wystawienia gościa. Muszę być w porządku wobec zawodników, których zakontraktowaliśmy. Ale temat startów Oskara w naszym zespole pozostaje kwestią otwartą – przyznaje Dariusz Śledź, trener drużyny z Lublina.

– Szkoda, bo liczyłem na to, że dostanę szansę. Ale trener ma swoją wizję składu i nie podważam jego decyzji – mówi Bober, który we Wrocławiu przygotowuje się do inauguracji PGE Ekstraligi. Jego Betard Spartę w niedzielę czeka wyjazdowy mecz z Fogo Unią Leszno. Lublinianin o miejsce w składzie rywalizuje z Damianem Dróźdźem, który także zdecydował się na gościnne występy w 2.LŻ. W ostatnią niedzielę wystąpił w barwach KSM Krosno w Ostrowie i z 11 punktami był najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie „Wilków”. – Jeszcze nie wiem, czy znajdę się w składzie. Nie biegam do trenera i nie pytam go, czy pojadę. Skupiam się na tym, żeby prezentować się jak najlepiej na treningach i wtedy powinienem zostać dostrzeżony – dodaje wychowanek lubelskiego klubu.

W środę Bober wystartuje w eliminacjach Srebrnego Kasku w Krakowie. Szansę na występ w zawodach ma także junior Speed Car Motoru Emil Peroń, który będzie pełnił rolę pierwszego rezerwowego. Turnieje eliminacyjne zostaną rozegrane także w Ostrowie Wielkopolskim i Bydgoszczy. Finał Srebrnego kasku zaplanowano na 1 maja w Lublinie.