Trener Speed Car Motoru komentatorem telewizyjnym

Inaugurację sezonu na zapleczu najlepszej żużlowej ligi świata pokaże stacja Eleven Sports. Transmisja rozpocznie się o godz. 17.30. Spotkanie będzie komentował Piotr Olkowicz, który do współpracy zaprosił trenera lubelskiej drużyny.

- Już wcześniej byłem zapraszany do telewizji, więc nie będzie to mój debiut – przyznaje Śledź, który w trakcie kariery zawodniczej startował w barwach rzeszowskiej Stali, a w latach 2009-2013 był trenerem drużyny ze stolicy Podkarpacia. – Mam wiele miłych wspomnień z Rzeszowa i będę miał okazję spotkać starych, dobrych znajomych. Samo spotkanie powinno być bardzo zacięte. Obydwa zespoły mają swoje atuty, ale to początek sezonu i nie wiadomo jeszcze, kto jest w jakiej formie, dlatego trudno jest przewidzieć wynik.

Również w ten weekend startują rozgrywki 2. Ligi Żużlowej, ale zawodników Speed Car Motoru w pierwszej kolejce czeka pauza. Na inaugurację w niedzielę Naturalna Medycyna PSŻ Poznań zmierzy się z Kolejarzem Rawicz, Ostrovia Ostrów Wlkp. podejmie KSM Krosno, a Start Gniezno czeka spotkanie z Stal-Met Kolejarzem Opole.

- Myślę, ze zespoły z Gniezna i Ostrowa Wlkp. będą faworytami – mówi trener lublinian. Jego podopieczni pierwsze ligowe zawody odjadą w Lany Poniedziałek 17 kwietnia w Opolu. – Powinniśmy wystąpić tam w optymalnym zestawieniu. To nie będzie łatwy mecz – dodaje Śledź.

W przyszłym tygodniu jego podopiecznych czekają dwa treningi na torze przy Al. Zygmuntowskich. Ponadto w piątek 14 kwietnia kapitan Speed Car Motoru Daniel Jeleniewski wystąpi w finale Złotego Kasku, który zostanie rozegrany w Zielonej Górze. Z kolei junior lubelskiej drużyny Emil Peroń w środę wybierze się do Krakowa, gdzie będzie rezerwowym podczas eliminacji Srebrnego Kasku.

Tymczasem do najbliższego poniedziałku trwają zapisy na wyjazd kibiców na mecz w Opolu. Koszt wynosi 40 zł (przy co najmniej 50 zapisanych osobach) i 15 zł za bilet na spotkanie. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 609 324 508.