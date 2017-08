Huragan – Unia 0:1 Grała bialska klasa okręgowa

Mecz w Piszczacu zapowiadał się na jeden z najciekawszych w trzeciej kolejce. I faktycznie tak było. Oba zespoły dążyły do końcowego triumfu. W lepszych nastrojach po końcowym gwizdku byli gospodarze, którzy zwyciężyli 3:2. Przyjezdni byli osłabieni brakiem aż pięciu podstawowych zawodników. Z różnych powodów nieobecni byli Michał Gryczka, Robert Momot, Hubert Przybysz, Mariusz Krasuski i Rafał Przeździak. – Cóż, takie jest życie. Nie będziemy szukać przyczyn porażki w braku piłkarzy – mówi Jan Baniak, prezes ŁKS. – Lutnia wygrała doświadczeniem. Spotkanie było bardzo zacięte.

Wszystko wskazywało na to, że zakończy się remisem. Zwycięską bramkę miejscowi zdobyli po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. – Popełniliśmy błąd w ustawieniu i nie upilnowaliśmy jednego z zawodników, a Lutnia to wykorzystała. Piłka po strzale głową odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do naszej bramki – relacjonuje Baniak.

Lutnia Piszczac – ŁKS Łazy 3:2 (1:0)

Bramki: Łukasiewicz (44), N. Korzeniewski (58), Borowik (86) – Ebert (50), Gałach (81).

Lutnia: M. Korzeniewski – Borowik, T. Kaliszuk, B. Kaliszuk, Artymiuk (90 + 1 Narojek), Magier, N. Korzeniewski (70 Didienko), Mikocewicz, Szyszkiewicz, Kacik, Łukasiewicz. (89 Kurowski).

ŁKS: Sych – Goławski, Izdebski, Janaszek, Szymczak, Ebert, Jaworski, Matuszewski, Młynarczyk, Gałach, Gaj (60 Zabielski).

LKS AGROTEX Milanów – Bizon Jeleniec 4:2 (2:1)

Bramki: K. Romaniuk (40), Puła (43), G. Romaniuk (68, 89) – Rosłoń (15), Osiak (75 z karnego).

Milanów: Grzywaczewski – Witkowski (81 Pajdosz), Magier, Jaszczuk, Czuryło, Szypulski, Pawlak (80 Łazaruk), Puła (83 Pieńkus), Trochunowicz (75 Niewiadomski), K. Romaniuk, G. Romaniuk.

Bizon: Grzywacz – K. Rybka, P. Rybka, Osiak, Kucharzak, Jamborski (60 Goławski), Szczygielski, Gajda, Olek (70 D. Botwina), Rosłoń, M. Botwina (70 Izdebski).

Olimpia Okrzeja – Unia Krzywda 1:2 (1:2)

Bramki: M. Pawłowski (45) – Piszcz (35), Kępka (37).

Olimpia: Olek – Pietrzak, D. Kryczka, Sopyła (15 B. Pawłowski), Pawlak, Bakan (85 Janiszek), Sułkowski (35 Gajowy, 75 Ochnik), Grzesiak, Mroczek, M. Pawłowski, G. Kryczka (52 Bednarczyk).

Krzywda: Dadasiewicz – A. Gałach, Filip, Łukasik, Wesołowski (55 Sokół), Gajownik (70 K. Gałach), Kuś, Piszcz (65 Matacz), Cieślak (65 Kot), Nankiewicz, Kępka.

Tytan Wisznice – Grom Kąkolewnica 1:2 (0:0)

Bramki: Litwiniuk (70 z karnego) – Samiociuk (46, 90).

Tytan: Nowachowicz – M. Oniszczuk, K. Oniszczuk, Mirończuk, Litwiniuk, Semeniuk, Gromysz, Rozwadowski, Pastuszewski, Jaworski, Makaruk.

Grom: Dadasiewicz – Pękała, Lotek Kosel, M. Muszyński, Kanatek (70 Grochowski), Zarzecki, Garbacik (46 Chromik), Sierpień, P. Muszyński (80 Sokół), Samociuk.

Niwa Łomazy – Kujawiak Stanin 1:1 (0:1)

Bramki: Staszczuk (82) – Tronowski (25).

Nwa: Kaczmarek – T. Lewkowicz, Staszczuk, J. Bańkowski, Chorąży (72 Doluk), Polubiec (67 Kucio), P. Maksymiuk, Tokarski, Kozakiewicz, Mroczkowski (60 Malewicz), Borysiuk.

Kujawiak: Kiełczykowski – Ł. Gajda, Kazana, Gajownik, Adamiak, Iskra, Chromiński (75 Mućka), Abramek (85 M. Kąkol), K. Pasik, Michał Skwarek, Tronowski (65 Kwaśny).

Huragan Międzyrzec Podlaski – Unia Żabików 0:1 (0:1)

Bramka: Ptaszyński (37).

Huragan: Bierdziński – Jędruchniewicz (78 Grudziński), Czumer, Skrodziuk, Mielnik, Mirończuk, Olszewski (82 Kiryluk), Łukanowski (60 A. Kwaśniewski), Wojtczuk, Stalewski, Chudowolski (74 Góralski).

Żabików: Dąbkowski – Struk, Księżpolski, Frączek, Niewęgłowski, Mitura, Wołek, Zgrajka, Ptaszyński (82 D. Pliszka), Koczkodaj, Anyszek (63 Wachnik).

LZS Dobryń – Orlęta Łuków 0:3 (0:1)

Czerwona kartka: Łukasz Kiryło (Orlęta) w 75 min, za drugą żółtą.

Bramki: Cydejko (25 samobójcza), Matuszewski (71), Ozygała (90 + 5).

Dobryń: Żmudziński – Selewoniuk, Rudowski, Demczuk (88 Warańczuk), Cydejko (55 B. Samsoniuk), Płandowski (75 Konrad Mądry), R. Andrzejuk, D. Samsoniuk (72 Romaniuk), M. Kobyliński (85 Tymiński), Korneluk, Biegajło.

Orlęta: Wiśniewski – Machniak, Fortuna, Bulak, Olszewski, Matuszewski, Sowisz (89 Sierpiński), Ebert (88 Wierzchowski), Kiryło, Wysokiński, Soćko (60 Ozygała).