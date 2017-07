Start Krasnystaw ma wątpliwości w sprawie wywalczonego przez SPS Eko Różanka awansu do IV ligi (fot. Kamil Kasztelan)

Start Krasnystaw chce wyjaśnień w sprawie SPS Eko Różanka. Anatol Obuch, szef ChOZPN: lepiej byłoby powalczyć sportowo na boisku o awans do IV ligi niż teraz szukać swoich szans przy zielonym stoliku.

Klub z Krasnegostawu wysłał list do prezesa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bartnika, a jego kopia trafiła również do samego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka i prezesa Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Anatola Obucha. Czego dotyczy korespondencja? Jak czytamy w liście klub wnioskuje o odebranie ekipie z Różanki wywalczonego wiosną awansu do IV ligi. Na finiszu SPS Eko uzyskało trzy punkty przewagi nad Startem i świętowało sportowy sukces.

Dlaczego klub z Krasnegostawu wyszedł z takim żądaniem? Najważniejszym powodem, według władz Startu, jest fakt gry w Różance dwóch zawodników spoza Unii Europejskiej. Chodzi o Vladyslawa Magdysha i Pashy Sheliuka. Władze klubu powołują się na uchwałę nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku, wydaną przez zarząd PZPN, w sprawie określenia liczby zawodników – cudzoziemców spoza obszaru UE, występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klasach rozgrywkowych. Według zarządu Startu, w sezonie 2016/17 do każdego klubu, bez względu na klasę rozgrywkową mogła być potwierdzona i uprawniona dowolna liczba zawodników spoza Unii, ale w każdym meczu mistrzowskim w I, II, III i niższych ligach i Pucharu Polski mógł grać tylko jeden taki piłkarz. Według władz Startu od czwartej kolejki runy rewanżowej występowało ich dwóch.

Kolejnym zarzutem jest sprawa przyznania licencji dla SPS Eko na grę w chełmskiej klasie okręgowej. Władze Startu twierdzą, że Chełmski OZPN darzy klub z Różanki zbytnią przychylnością i szczególnymi względami. – W sezonach 2015/16 i 2016/17 ten klub otrzymał licencję warunkowo. Problemem jest liczba drużyn młodzieżowych, których na tym poziomie klub musi posiadać co najmniej dwie: juniorów, trampkarzy lub młodzików – czytamy w liście.

– Obaj zawodnicy z Ukrainy grali legalnie w zespole z Różanki, o czym klub z Krasnegostawu doskonale wiedział – przewodniczący Wydziału Gier LZPN Konrad Krzyszkowski informował o tym Start. Również kwestia licencji na grę w chełmskiej klasie okręgowej została przyznana zgodnie z prawem – mówi Anatol Obuch, prezes Chełmskiego OZPN.

– W lidze grali młodzicy SPS Eko i Różanka miała podpisaną umowę z Olimpią Wyryki na szkolenie młodzieży. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne – tłumaczy Sławomir Kuźmicki, przewodniczący Wydziału Gier ChOZPN.

– Dziwimy się, że klub z Krasnegostawu wystosował takie pismo. Znacznie lepiej byłoby powalczyć sportowo na boisku o awans do IV ligi, niż teraz szukać swoich szans przy zielonym stoliku, kosztem drużyny, która wygrała rywalizację na boisku – dodaje prezes Obuch.