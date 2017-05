Sparta na piątkę. Wyniki chełmskiej okręgówki

Wiosną Sparta Rejowiec Fabryczny kompletuje wygrane. Tym razem, na swoim terenie, odniosła już piąte z rzędu zwycięstwo. Jedyne punkty, które straciła w rundzie rewanżowej to te na inaugurację w Żółkiewce z Hetmanem (2:2). W sobotę o sile drużyny z czołówki przekonał się Ruch Izbica. Wygrana 4:1 jest drugą co do rozmiarów w rundzie rewanżowej odniesioną przez Spartę. Wyższy wynik odnotowaliśmy jedynie w trzeciej serii gier, kiedy ekipa trenera Bartosza Bodysa ograła na wyjeździe Brata Siennica Nadolna 5:1.

W meczu z Ruchem zadebiutował bramkarz Sparty Patryk Podlipny. To 17-latek, wychowanek z drużyny juniorów może spokojnie zaliczyć występ do udanych. – Mieliśmy swoje okazje, ale ich nie wykorzystaliśmy – mówi obrońca Ruchu Michał Wlizło.

Sparta Rejowiec Fabryczny – Ruch Izbica 4:1 (1:0)

Bramki: Barabasz (12), Adamiec (49), Kiejda (71), Oleksiejuk (90 z karnego) – Lewandowski (76 z karnego).

Sparta: Podlipny – A. Rutkowski (79 Terlecki), Sawicki (74 Wiewióra), Kość, Krystjańczuk, Bodys, Kiejda, Barabasz, Adamiec, Sulowski (55 Martyn), Oleksiejuk.

Ruch: Pastuszak – Liszka, Wlizło, Wójciuk, Michał Śliwa, Łata (25 Jasiński), Kornaś (78 Kaszak), Malczewski (55 Antoniak), Hopko, Lewadowski, Gałka.

Pierwsze zwycięstwo wiosną odnieśli piłkarze Spółdzielcy Siedliszcze. Zespół grającego trenera Mateusza Szczeckiego pokonał na swoim terenie Unię Rejowiec 4:2. Wygrana, w kontekście przełożonego meczu z Ogniwem Wierzbica, może mieć bardzo ważne znaczenie w walce o utrzymanie w chełmskiej klasie okręgowej.

– Cały zespół zasłużył na pochwałę, zawodnicy włożyli serce w spotkanie. Zagraliśmy siedmioma młodzieżowcami, z których pięciu to 17-latkowie. Wierzymy, że to zwycięstwo da nam mocnego „kopa” w walce o pozostanie w lidze. Wbrew temu, co pokazuje tabela, nie wszystko jeszcze stracone – mówi trener Szczecki.



– Mecz był na remis. Unia Rejowiec, nad czym ubolewamy, dała dwa prezenty gospodarzom z których padły bramki – mówi Zbigniew Rumiński, prezes klubu z Rejowca.



Spółdzielca Siedliszcze – Unia Rejowiec 4:2 (3:1)

Bramki: Osoba (20), Wróblewski (25), Okoń (35), Ciemięga (84 z karnego) – Czerwiński (15), Rosa (74).

Czerwona kartka: Radosław Grzesiuk (Spółdzielca) w 70 min za drugą żółtą.

Spółdzielca: Pawlak – Jędruszak, Szczecki, Grzesiuk, Daniel Orłowski, Wróblewski, Osoba, Okoń (85 P. Pasternak), Ławicki (52 Ciemięga), Roczon (90 R. Pasternak), Stefańczuk.

Rejowiec: Uszko – Brzezicki, Pawlicha, Szajduk, Karauda, Rosa, Grel (80 Kowalczyk), Kozaczuk, Czerwiński, K. Bohuniuk, M. Sąsiadek (60 M. Huk).

Frassati na swoim terenie nie zamierza dzielić się punktami. Tym razem gospodarze ograli Granicę Dorohusk 3:1 i była to piąta wygrana w rundzie rewanżowej. W dorobku podopiecznych trenera Jerzego Szycha jest jeszcze wyjazdowy remis z Ogniwem Wierzbica. – To był mecz walki, szczególnie w pierwszej połowie. Drugą zagraliśmy bardzo źle. Mamy młodą drużynę, która musi się ogrywać – powiedział po końcowym gwizdku trener Granicy Arkadiusz Słomka.

Frassati Fajsławice – Granica Dorohusk 3:1 (1:1)

Bramki: Adamiak (29 z karnego, 83 z karnego), Olech (90 + 3) – Miksza (38 z karnego).

Frassati: M. Czajka – K. Baran, Lipa, Dzirba, M. Baran, Chruściel (46 Młynarczyk), Robak, Adamiak, S. Baran, Olech, Stefaniak (73 Majchrowski).

Granica: Kopeć (88 Koguciuk) – Furmanik, Niemiec, Słomka, Giedz (78 Zagoła), Biniuk, Swatek, Miksza, Szymczuk, Okoń, Lutruk.

Ogniwo Wierzbica – Start Krasnystaw 2:1 (0:1)

Bramki: Stańczuk (62), Krupski (81) – Łuczyn (25).

Czerwona kartka: Jakub Frącek (Strat) w 90 + 1, za drugą żółtą.

Ogniwo: Zagraba – Wdowicz, Szanfisz, Pilipczuk, Sobczuk, M. Kołtun, Kłos, Krupski (88 Welter), Stańczuk (68 Gałecki), P. Bąk, Kozina (85 Siwek),

Start: Ryć – Bielak (81 Frącek), Łuczyn, Saj, Wojciechowski, Sadowski (72 Krakiewicz), Dworucha, Iwan (65 Kowalski), Matycz (55 Szponar), P. Wójcik, M. Wójcik.

Hetman Żółkiewka – Brat Siennica Nadolna 7:2 (1:1)

Bramki: Strug (12, 50), Kasperek (55 z karnego), Hawerczuk (56), Kufrejski (59, 67), Armaciński (90) – P. Szadura (20 z karnego), Urbański (75).

Hetman: Ścibak – Skrzypczyński (71 Grzegórski), Armaciński, Bloch, Małek (46 Hawerczuk), Bielak (56 Gieleta), Wójcik, Ł. Sobiech, Kasperek, Więczkowski (46 Kufrejski), Strug.

Brat: Pypa – K. Jopek (75 Lubaś), D. Jopek (55 Wojciechowski), Kociuba, M. Szadura, P. Szadura, K. Szadura, Szczepaniuk, Wędzina (70 Oszwa), Dropsa (65 Urbański), Suduł.

Unia Białopole – SPS Eko Różanka 1:6 (1:1)

Bramki: Sz. Łukaszewski (26) – J. Gołąb (16), Romaniuk (67, 72), Magdysh (70), Skorupski (79, 90 + 2 z karnego).

Czerwona kartka: Damian Tukiendorf (Białopole) w 90 + 2 min, za drugą żółtą.

Białopole: Wikło – S. Kogut, Zwolak, Nazaruk, Komosa (70 Sz. Kogut), Tukiendorf, Zdybel, Sz. Łukaszewski, Tabuła (78 Fedec), Hrui, Ciołek.

Różanka: Witkowski – Łobko (82 K. Mikulski), Żakowski, Jędrzejuk, Magdysh (80 E. Mikulski), J. Gołąb, Sobów (78 M. Gołąb), Jankowski, Shelyuk, Romaniuk (72 Kruk), Skorupski.

Tatran Kraśniczyn – Vitrum Wola Uhruska 5:0 (1:0)

Bramki: Kniażuk (5, 50), Tymicki (55), Korszun (70), D. Mazurek (85).

Tatran: Skrzypa – Korszun, A. Stasiuk, S. Stasiuk, Błaszczak, Barzał (73 Rapa), K. Mazurek, D. Mazurek, P. Mazurek, Kniażuk, Tymicki,

Vitrum: P. Wielgus – M. Wielgus, Michał Polak (60 Olęder), Danielak, Chudzik, Helmer, Kociuba, Mikołaj Polak (58 Łubkowski), Malias, Żakowski, Barczuk.