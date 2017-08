Sparta Rejowiec Fabryczny – Unia Rejowiec 5:1. Grała chełmska okręgówka

Z racji odbywających się w Krasnymstawie Chmielaków spotkanie Tatrana Kraśniczyn ze Startem Krasnystaw odbyło się już w piątek. Zdecydowanym faworytem byli goście, którzy uważani są za najpoważniejszego kandydata do końcowego zwycięstwa w lidze. I faktycznie piłkarze trenera Daniela Krakiewicza nie zawiedli swoich kibiców i działaczy, zwyciężając w derbach powiatu aż 6:1. Już po pierwszej odsłonie przyjezdni mogli być spokojni o wynik – prowadzili bowiem 3:0. – Nie było ciężko wygrać to spotkanie. To my prowadziliśmy grę, choć nie ustrzegliśmy się przestoju. Przytrafił nam się na początku drugiej połowy i trwał nawet do 20 minut. Przed kolejnymi meczami musimy nad tym popracować – mówi Daniel Krakiewicz, trener Startu.

Drużyna z Krasnegostawu powtórzyła wyczyn sprzed roku. Wówczas, również na inaugurację, także pokonała na wyjeździe 6:1, ale Ruch Izbica. – Cieszy pewne zwycięstwo i pierwsze trzy punkty. Jak na początek rozgrywek, w przemeblowanym składzie, nie było źle. Dobrze wypadli pozyskani z Włodawianki Michał Kuczyński i Ruszam Kiszyjew. Pierwszy strzelił gola i zaliczył dwie asysty – dodaje opiekun drugiej drużyny poprzedniego sezonu.

Z dotkliwej porażki nie są zadowoleni w Kraśniczynie. – Praktycznie zagraliśmy po raz pierwszy w takim ustawieniu. Pojawili się zawodnicy, którzy wiosną grali jeszcze w Krasnymstawie: Sebastian Kowiński, Jakub Salitra i Michał Wójtowicz. Do 60 minuty był fajna gra, później opadliśmy z sił i Start to wykorzystał. Widać, że ta drużyna walczyć będzie o awans – ocenia grający trener Tatrana Marcin Ciechan.

Tatran Kraśniczyn – Start Krasnystaw 1:6 (0:3)

Bramki: Tymicki (58) – Wójcik (21, 86 z karnego), Sadowski (28), Ciesielski (34), Frącek (74), Kuczyński (83).

Tatran: Kowiński – S. Stasiuk A. Stasiuk (85 P. Ciechan), Salitra, Błaszczak, Smorga, D. Mazurek, Kniażuk (85 M. Ciechan), K. Mazurek, Wójtowicz (46 Niedrowski), Tymicki.

Start: Ryć – Adamiec (60 Wojciechowski), Nowakowski, Saj, Łuczyn, Jasiński (46 Frącek), Kuczyński, P. Wójcik, Ciesielski (37 Matycz), Sadowski (70 Dworucha), Kiszyjew (78 Kowalczyk).

Cenne zwycięstwo, które jednak nie przyszło łatwo, odniósł w Izbicy Hetman Żółkiewka. Dopiero w końcówce przyjezdni rozstrzygnęli mecz na korzyść. Zwycięskiego gola strzelił w 88 min z rzutu karnego Michał Rycerz. – Michał wychodził na czystą pozycję i został sfaulowany w obrębie 16-tki. Przewinienie było ewidentne – mówi kierownik Hetmana Andrzej Koprucha.

Już do przerwy goście prowadzili 1:0. – A mogliśmy znacznie wyżej. Dobre okazje mieli Damian Grzegórski, Rafał Bielak. Kiedy straciliśmy bramkę na 1:1 zrobiło się nerwowo. Wygraliśmy, ale zwycięstwo nie przyszło łatwo. Choć z przebiegu spotkania o jednego gola byliśmy lepsi – podsumowuje Koprucha.

W zespole Ruchu zadebiutował wychowanek Igor Smyk (rocznik 2001). – Zaprezentował się nieźle, podobnie jak cała drużyna. Za wolę walki i zaangażowanie chłopcy zasłużyli na remis. Szkoda porażki, choć faktycznie, z przebiegu gry Hetman był od nieznacznie lepszy – podsumował kierownik drużyny z Izbicy Marcin Antoniak.

Ruch Izbica – Hetman Żółkiewka 1:2 (0:1)

Bramki: Jasiński (81) – Grzegórski (15), Rycerz (88 z karnego).

Ruch: Pastuszak – Wlizło (46 Ł. Orkiszewski), Wójciuk, Kaszak, Nizioł, Kornaś (65 Bożko), Beda (78 Tymicki), Smyk (74 Hopko), Jasiński, Antoniak, Gałka.

Hetman: Ścibak – Bloch, Aramciński, Wójcik, Skrzypczyński, Hawerczuk (90 Zielonka), Sobiech, Bielak, Kufrejski (46 Klimkiewicz), Rycerz (90 Dąbrowski), Grzegórski (70 Więczkowski).

Derby sąsiadujących klubów z Rejowca Fabrycznego i Rejowca zakończyły się wysoką wygraną Sparty 5:1. Łupem bramkowym w ekipie gospodarzy podzielili się Konrad Kiejda (trzy) i Mateusz Adamiec (dwie). – Wygrało doświadczenie. Daliśmy się wyszaleć Unii i z rozwojem kolejnych minut kontrolowaliśmy spotkanie – podsumował prezes Sparty Robert Szokaluk. – Gdyby w trzeciej minucie Adrian Czerwiński wykorzystał szansę i strzelił gola, mecz mógł się ułożyć różnie. A tak, wysoka porażka boli – mówi Zbigniew Rumiński, prezes Unii Rejowiec.

Spotkanie Sparty z Unią miało też dodatkowy smaczek: naprzeciw siebie stanęli ojciec Roman Rossa w Unii Rejowiec i syn Wojciech – w Sparcie. Lepszym okazał się młodszy z rodu Rossów.

Sparta Rejowiec Fabryczny – Unia Rejowiec 5:1 (1:0)

Bramki: Kiejda (43, 69, 71), Adamiec (49, 63) – Szajduk (90 z karnego).

Sparta: Podlipny – Kucharski (75 Kość), Bodys, Kiejda, A. Rutkowski, K. Rutkowski, Adamiec (70 Kozioł), Krystjańczuk (64 Lewczuk), Oleksiejuk (46 Góra), Martyn (56 W. Rossa), Terlecki.

Unia R.: Maciejewski – Kloc, Szczepanik (46 Waręcki), Szajduk, R. Rossa (78 Korzeniowski), Kozaczuk, Czerwiński, Grel (62 M. Huk), Pawlicha, M. Bohuniuk (79 Karauda), Biniuk (48 K. Bohuniuk).

Brat Siennica Nadolna – Frassati Fajsławice 4:1 (3:1)

Bramki: Arnold Kister (10, 80), Suduł (3), Witka (21) – Stefaniak (44).

W 5 min Andrzej Adamiak (Frassati) przestrzelił rzut karny.

Brat: Pypa – D. Jopek, Arkadiusz Kister, Malinowski, Szczepaniuk, Witka (58 K. Szadura ), Arnold Kister, Wędzina (61 K. Jopek), P. Szadura (90 Pachuta), Urbański, Suduł (88 Lubaś).

Frassati: Mazur – Madeja, Dzirba, P. Przebirowski, Kołodziejski, S. Baran (77 Korzeniewski), Robak, Adamiak, Młynarczyk (42 Kopeć, 75 A.Czajka), Stefaniak (64 Błaziak), Olech (76 Skorek).

Unia Białopole – Granica Dorohusk 3:2 (0:1)

Bramki: Łukaszewski (69 z karnego), Ciołek (81, 90 + 1) – Szady (35), Sokołowski (67).

Czerwona kartka: Tomasz Wikło (Białopole) w 48 min, za niesportowe zachowanie.

Białopole: Wikło – Omelko, Bureć, Kogut, Komosa (46 Godlewski), Misik (46 Pietruszka, 48 Matczuk), Welter (46 Leśnicki), Łukaszewski, Jabłoński, Tabuła (81 Szponder), Ciołek.

Granica: Kopeć – Ruszkiewicz, Niemiec, Zagoła, Oleszczuk, Michał Grzywna, Słomka, Swatek (75 Jeleń), Rondoś, Szady (70 Świderski), Maliszewski (30 Sokołowski).

Hutnik Ruda-Huta – Ogniwo Wierzbica 1:3 (1:2)

Bramki: Mazur (35) – K. Hanc (1), P. Bąk (44), Krupski (77).

Hutnik: Mężyk – Pawlak, Czerniakiewicz, Polak, Gzella, Dubij, Skóra, Balcerek, Tyczyński (60 Kordas), Mazur, Głaz (60 Bisko).

Ogniwo: Zagraba – Wdowicz (80 Siwek), Pilipczuk, Szanfisz, Sobczuk, M. Kołtun (58 Kłos), Zwolak, Stańczuk (70 Kaszczuk), Krupski (83 Gałecki), K. Hanc (58 Kozina), P. Bąk.

Spółdzielca Siedliszcze – Orzeł Srebrzyszcze 3:1 (0:0)

Bramki: Damian Orłowski (67), Stefańczuk (80, 87) – S. Tatysiak (85).

Spółdzielca: Pawlak – Wawruszak, Daniel Orłowski, Damian Orłowski (87 Pasternak), Osoba, Roczon (80 Iwaniuk), Stefańczuk, Grzesiuk, K. Jędruszak, Mroczek, Lechowski (89 Ławicki).

Orzeł: Suchocki – Sz. Tatysiak, Basiński, Malinowski, Bazela, Ł. Tatysiak, M. Olender, Wójcicki (80 Kuśmierczuk), D. Trusiuk, S. Tatysiak, A. Olender.

25 sierpnia: Izbica – Tatran * 27 sierpnia: Hetman – Granica * Ogniwo – Białopole * Spółdzielca – Hutnik * Rejowiec – Orzeł * Frassati – Sparta * Start – Brat.

W środę grają Puchar

Zespoły z okręgu chełmskiego rozegrają 23 sierpnia, w środę, pierwszą rundę Pucharu Polski. Wszystkie mecze rozpoczną się o godzinie 17. Pary: Start Regent Pawłów – Spółdzielca Siedliszcze * Znicz Siennica Różana – Hetman Żółkiewka * MOSiR Oldboy Włodawa – Granica Dorohusk * Agros Suchawa – Hutnik Ruda-Huta * Sparta Rejowiec Fabryczny – Brat Cukrownik Siennica Nadolna * Start Krasnystaw – Unia Rejowiec * Unia Białopole – Orzeł Srebrzyszcze * Frassati Fajsławice – Ruch Izbica.