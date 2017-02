Spółdzielca Siedliszcze ma nowego trenera

Doświadczony Klempka objął drużynę w trybie awaryjnym przed obecnym sezonem. – Zespół nadal miał prowadzić trener Tomasz Bielecki, z którym awansowaliśmy przed rokiem do ligi okręgowej. Okazało się jednak, że nie będzie mógł u nas pracować. Dlatego szukaliśmy nowego kandydata. Znaleźliśmy trenera Klempkę – tłumaczy Zbigniew Droń, prezes Spółdzielcy.

Okazało się jednak, że były zawodnik Spółdzielcy nie miał zbyt szczęśliwej ręki do swoich kolegów po fachu. Pod jego opieką zespół uzbierał zaledwie sześć punktów po wygranych z Unią Białopole i …. tym samym na półmetku rozgrywek zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i jest zagrożony degradacją. – Tak słabe wyniki nas nie satysfakcjonowały. Ponadto, trener nie za bardzo realizował nasze wytyczne kadrowe. Chodzi o wprowadzanie do zespołu młodych zawodników, jak Radosława Grzesiuka, Marka Stefańczyka, czy innych – tłumaczy prezes Droń.

Miejsce Klempki zajmie wiosną Mateusz Szczecki, związany m.in. z Widokiem Lublin. – Polecił nam go nasz były szkoleniowiec Tomasz Bielecki – tłumaczy prezes. Nowy opiekun outsidera chce wzmocnić zespół. Do Spółdzielcy mają dołączyć piłkarze z Widoku. Najważniejszym zadaniem ma być wzmocnienie siły ataku. – Nie wiemy, jak długo doświadczony Łukasz Lechowski będzie jeszcze u nas grał. Dlatego potrzebni są nowi zawodnicy. Marek Stefańczuk powinien mieć kolegę do pomocy. Koniecznie przydałby się też ktoś do obrony – tłumaczy prezes.

Wszystko wskazuje na to, że przed drugą rundą zespół będzie osłabiony. Pomocnika Pawła Dronia czeka operacja więzadeł, Robert Braniewski ma kłopoty z łąkotką. Operacja czeka również Kamila Wawruszaka. Mimo tych kłopotów w klubie z Siedliszcza nie tracą nadziei na lepsze jutro. – Naszym celem jest utrzymanie w lidze okręgowej – mówi prezes. I dodaje: jesteśmy w stanie tego dokonać. Aby myśleć o zajęciu bezpiecznego miejsca potrzebujemy wygrać co najmniej pięć spotkań, po drodze może też trafić się remis lub dwa.

Zespół z Siedliszcza będzie sprawdzał formę w meczach kontrolnych. 26 lutego zaplanowany został sparing z LKS Trawniki. W planach są także gry z Oleśnią Oleśniki i Włókniarzem Frampol.