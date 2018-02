Piłkarki Górnika Łęczna docenione przez selekcjonera

Dominika Grabowska to jedna z siedmiu zawodniczek Górnika, które otrzymały powołanie do reprezentacji Polski (fot. MACIEJ KACZANOWSKI)

Aż osiem zawodniczek Górnika Łęczna otrzymało powołanie do reprezentacji Polski na turniej Gold City Women’s Cup

Z ekipy wicelidera do tureckiej Alanyi pojadą: Dominika Grabowska, Agata Guściora, Ewelina Kamczyk, Sylwia Matysik, Anna Palińska, Emila Zdunek, Gabriela Grzywińska i Agnieszka Jędrzejewicz. Dla tej ostatniej będzie to okazja do debiutu w narodowych barwach. – Mało jest nominalnych skrzydłowych na poziomie reprezentacyjnym. Z tych, które ostatnio oglądałem, najlepiej prezentowała się właśnie Agnieszka. Jest silna, szybka, a takich zawodniczek potrzebujemy, szczególnie przed nadchodzącym ważnym meczem eliminacyjnym ze Szkocją – powiedział portalowi laczynaspilka.pl Miłosz Stępiński, opiekun reprezentacji Polski.

Grzywińska natomiast do kadry załapała się w ostatniej chwili, bo z powodu kontuzji wypadła z niej Paulina Dudek. Świeżo upieczona zawodniczka PSG nie jest jeszcze w pełni sił po złamaniu kości strzałkowej. – Czy tak duża liczba powołań jest dla klubu problemem? Nie, bo piłkarki będą miały okazję poćwiczyć na trawiastych boiskach w Turcji. Bardzo cieszę się, że nasza praca w Łęcznej została doceniona – mówi trener Górnika Piotr Mazurkiewicz.

Warto podkreślić, że wicelider Ekstraligi jest najliczniej reprezentowanym klubem w reprezentacji Polski. Drugi pod tym względem Medyk Konin ma tylko cztery przedstawicielki. Co ciekawe, aż siedem zawodniczek z 24-osobowej kadry gra za granicą. Rozczarowane brakiem powołań mogą czuć się Dżesika Jaszek i Natasza Górnicka. Obie zaliczyły niezłą rundę jesienną, a ta druga była już nawet nominowana do kadry.

Kadrowiczki spotkają się 25 lutego w Szczecinie. Dzień później odlecą do Turcji. W Alanyi wystąpi 12 ekip, w tym m.in. Meksyk, Rumunia, Ukraina czy Francja B. – W tym roku zmieniła się formuła turnieju. Organizator po sukcesie pierwszej edycji i dużym zainteresowaniu kolejną postanowił zwiększyć liczbę drużyn. Na miejscu nastąpi oficjalne losowanie grup z trzech koszyków. Polska znalazła się w pierwszym z najmocniejszymi ekipami. Poprzednio chcieliśmy wygrać ten turniej, co nam się udało. Tym razem nie liczy się wynik. Skupiamy się na treningu i monitoringu obciążeń jako że rozegramy więcej meczów. Szansę dostaną wszyscy, a hasłem wyjazdu będzie poprawienie gry w defensywie i praca nad fazą przejścia z ataku do obrony – kończy Stępiński w rozmowie z portalem laczynaspilka.pl.

Powołania do innych kadr

Zawodniczka Górnika Łęczna, Ana Jelencić, została powołana do reprezentacji Chorwacji. Na zgrupowanie kadry U-19 w Turcji zostały również powołane inne łęcznianki – Alicja Materek i Weronika Zawistowska. Nominację otrzymały również Dominika Gąsieniec i Wiktoria Kuciewicz z AZS PSW Biała Podlaska.