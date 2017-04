Franciszek Smuda musi łatać dziury w obronie Górnika

Łęcznianie w sobotę przegrali na Arenie Lublin 2:3, choć do 60 minuty to oni prowadzili dwiema bramkami. – Wydawało się, że do straconej bramki kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Wisła nawet będąc przy piłce nie stwarzała sobie sytuacji – mówi Przemysław Pitry, który od niedawna gra jako środkowy obrońca. - Wiedzieliśmy że po przerwie przeciwnicy będą chcieli nas zaskoczyć i pójdą do przodu. Przy drugiej bramce popełniłem błąd. Jako obrońca powinienem wygrać pojedynek główkowy i nie ma żadnego tłumaczenia. Tym bardziej, że ten gol spowodował, że nasza gra „siadła”. Taka porażka boli, bo straciliśmy bramki w sytuacjach, którym mogliśmy zapobiec. To nie były jakieś koronkowe akcje rywala, tylko nasze indywidualne błędy – dodaje.

Odbudowanie morale drużyny to nie jedyny problem „Franza”. Przed meczem ze Śląskiem szkoleniowiec Górnika będzie się musiał zmierzyć z absencją jednego lub dwóch graczy. W meczu z „Nafciarzami” czwartą żółtą kartkę zobaczył Leandro i teraz czeka go przymusowa przerwa w grze. Z kolei już w 19 minucie murawę musiał opuścić Gerson. Drugi z Brazylijczyków w tym tygodniu ma przejść badanie USG, które wykaże jak poważny jest jego uraz.

W meczu z Wisłą za Gersona na murawie pojawił się Aleksander Komor i wydaje się, że to właśnie on w najbliższym spotkaniu zagra z środku obrony razem z Pitrym. – Każdy z nas wie jak ma się zachowywać na danej pozycji. Myślę, że nie będzie żadnego problemu, jeżeli na boisko wyjdzie inny zawodnik. W meczu w Wisłą za Gersona wszedł Alek Komor i bardzo dobrze się spisywał – podkreśla Pitry. Być może na lewej flance tym razem wystąpi Dariusz Jarecki, ale Smuda pokazał już nie raz, że lubi zaskakiwać.

Bilety dla grup zorganizowanych

22 kwietnia 18 na Arenie Lublin na zakończenie rundy zasadniczej Górnik zmierzy się z Wisłą Kraków. Klub przygotował na ten mecz darmowe bilety grup zorganizowanych. Na każde 10 dzieci przypada jeden dorosły opiekun. Minimalna liczba uczestników to 11 osób. 10 osób poniżej 18 roku życia plus jeden dorosły, ktorego obowiązuje bilet płatny według cennika. Aby skorzystać z oferty należy wypełnić formularz, który można znaleźć na: http://www.gornik.leczna.pl/grupy-zorganizowane. Wszelkie pytania można kierować pod numerami telefonu 798 577 179 i 606 472 583 lub na bilety@gornik.leczna.pl