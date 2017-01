Górnik wygrał z rezerwami Villareal, Peruwiańczyk blisko transferu

W Oropesa del Mar Górnicy trenują już nieco lżej niż na obozie w Uniejowie, kładąc więcej akcentów na zajęcia z piłkami. – W poniedziałek mieliśmy dwa treningi na boisku. W pierwszym był akcent strzelecki i małe, intensywne gry trzech na dwóch – relacjonuje Aleksander Komor, obrońca łęczyńskiego klubu.

W tym czasie indywidualny plan treningowy realizowali Gerson i Gabriel Matei, cały czas biegając wokół boiska i nadrabiając zaległości z obozu w Uniejowie.

Popołudniowe zajęcia w głównej mierze opierały się na grze treningowej, z której zwycięsko wyszedł zespół pomarańczowych. Znacznie istotniejsza od wyniku była jednak realizacja założeń taktycznych, o co szczególnie dbał trener Franciszek Smuda, co chwila przerywając grę i przekazując instrukcje podopiecznym. – Było ciężko, bo ma być ciężko. Na pewno to zaprocentuje w lidze. Jestem o tym przekonany – stwierdził Komor.

We wtorek zamiast porannego treningu łęcznianie rozegrali mecz sparingowy z Villarreal CF B – szóstą drużyną trzeciej grupy trzeciej ligi hiszpańskiej. Rezerwy zespołu występującego w Primera Division nie postawiły łęcznianom poprzeczki zbyt wysoko i przedostatni zespół Lotto Ekstraklasy wygrał to spotkanie 2:0. W 8 min wynik, celnym strzałem z rzutu karnego, otworzył Vojo Ubiparip, dla którego było to już czwarte trafienie w czwartym kolejnym meczu zimowego okresu przygotowawczego. Po przerwie prowadzenie podwyższył Bartosz Śpiączka.

Podczas, gdy Górnik przebywa na obozie w Hiszpanii, do Łęcznej ma przylecieć 29-letni Peruwiańczyk Josimar Atoche. Defensywny pomocnik przejdzie testy medyczne. Jeżeli wypadną pomyślnie, zostanie drugim wzmocnieniem zielono-czarnych po Rumunie Gabrielu Matei.

Atoche może trafić do Łęcznej dzięki kontaktom Smudy z menedżerem Ricky’m Schanksem, który w przeszłości sprowadził do Polski Hernana Rengifo i Henry’ego Quinterosa.

Villarreal CF B – Górnik Łęczna 0:2 (0:1)

Bramki: Vojo Ubiparip (8 zkarnego), Bartosz Śpiączka (47).

Villarreal B: Joan Femenias – Miguelon, Jose Peris, Juan Ibiza, Pau Torres – Anton Szwiec, Jose Lazo, Agustin Doffo, Daniel Raba – Carlos Lopez, Franco Acosta oraz Felipe Alfonso, Ander Cantero, Ramiro Guerra, Marcos Mauro, Pablo Larrea, Carlos Rodriguez, Mario Gonzalez.

Górnik: (I połowa) Smug – Matei, Bogusławski, Gerson, Jarecki – Piesio, Pruchnik, Dźwigała, Pitry, Grzelczak – Ubiparip. (II połowa) Małecki – Sasin, Komor, Szmatiuk, Leandro – Tymiński, Danielewicz, Drewniak, Hernandez, Dzalamidze – Śpiączka.