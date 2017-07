Jagiellonia żegna się z Ligą Europy

W początkowych minutach mecz toczył się w dość sennym tempie. Oba zespoły nie forsowały tempa i starały się długo budować swoje akcje. Niestety, w 19 minucie goście wyszli na prowadzenie. Ruslan Qurbanov zbiegł z piłką do środka pola i zdecydował się na strzał. Piłka po drodze odbiła się od jednego z obrońców i wpadła do bramki obok bezradnego Mariana Kelemena. W 27 minucie niczym z armaty kropnął Hallidey, ale tym razem Kelemen popisał się świetną interwencją.

Po upływie 30 minut zespół z Podlasia ruszył do odważniejszych ataków. W 38 minucie z narożnika pola karnego uderzał Cernych, ale prosto w bramkarza rywali. Minutę później znakomitą okazję miał Novikovas. Litwin, będąc na około 12 metrze otrzymał dobre podanie z lewej strony, ale strzelił wysoko nad poprzeczką. Novikovas kolejną szansę na bramkę miał w 42 minucie. Tym razem napastnik Jagiellonii zdecydował się na strzał z dystansu. Piłka wyłamała ręce golkiperowi Gabali, ale zdążył on ją złapać za drugim razem i do przerwy o jedną bramkę lepsi byli goście.

Po przerwie gospodarze nadal starali się zdobyć wyrównującego gola. W 50 minucie z dystansu uderzał Rafał Grzyb, ale nie był w stanie zaskoczyć Bezotosniego. W kolejnych minutach zespół trenera Mamrota starał się stworzyć kolejne okazje, ale brakowało precyzji. Z kolei zespół z Azerbejdżanu wyraźnie się nie spieszył skupiając się na pilnowaniu korzystnego wyniku.

W końcowych minutach gospodarze nadal szukali szansy na wyrównanie i doprowadzenie do dogrywki. Jednak ani Grzyb, ani Sherdian z Cernychem nie byli w stanie odwrócić losów spotkania. W 89 minucie Gabala zdobyła za to drugą bramkę kiedy kontratak skutecznym strzałem wykończył Filip Ozobic. W efekcie Jagiellonia zakończyła zmagania w europejskich pucharach na II rundzie eliminacyjnej.

Jagiellonia Białystok – FK Gabala 0:2 (0:1)

Bramka: Qurbanov (19), Ozobic (89)

Jagiellonia: Kelemen – Guilherme (84. Sekulski), Tomelin. Runje, Burliga (76. Świderski)– Romanczuk, Grzyb, Cernych, Mystkowski (34. Pospisil), Novikovas – Sheridan

Gabala: Bezotosni – Stanković, Bultuis, Malone, Kone (72 Mammadov), Monroz, Vernidub, Ozobic, Husenyov, Qurbanov, Hallidey (78 Jamalov)

Żółte kartki: Guilherme – Huseynov.