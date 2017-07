Zwycięstwo Górnika w ostatnim sparingu przed ligą

Sobotnie spotkanie nie najlepiej rozpoczęło się dla graczy z Łęcznej. Już w 17 minucie po nieporozumieniu w obronie Aviv Avraham pokonał stojącego między słupkami Sergiusza Prusaka. W 37 minucie na murawie miała miejsce nieprzyjemna sytuacja. W wyniku zderzenia z rywalem ucierpiał będący w dobrej dyspozycji Dariusz Jarecki i musiał opuścić boisko. Jego miejsce zajął Michał Suchanek, który od kilku dni trenuje z pierwszym zespołem i jest bliski podpisania umowy z Górnikiem.

W 41 minucie łęcznianie mogli doprowadzić do remisu. Jednak Grzegorz Bonin nie wykorzystał rzutu karnego i do przerwy o jednego gola lepsi byli przeciwnicy z Izraela. Kapitan Górnika zrehabilitował się jednak kilkanaście minut po przerwie i w 58 minucie doprowadził do wyrównania. Cztery minuty później Górnik wyszedł na prowadzenie. Po faulu przed polem karnym do piłki podszedł testowany przez łęcznian Filip Szewczyk i nie dał szans bramkarzowi rywali. W ostatnich minutach wynik nie uległ już zmianie i trener Kafarski odniósł pierwszą wygraną jako szkoleniowiec Górnika.

Wygrana nad zespołem z Izraela była drugim zwycięstwem „zielono-czarnych” w letnim okresie przygotowawczym. Wcześniej łęcznianom udało się ograć jedynie IV ligowe Polesie Kock (4:1). Wtedy jednak za wynik zespołu odpowiadał jeszcze trener Franciszek Smuda. W międzyczasie Górnik mierzył się z Wisłą Płock (0:1), Bruk Betem Termalika Nieciecza (1:5), Pogonią Siedlce (1:2), Motorem Lublin (2:4) i Radomiakiem Radom (2:2).

Przed zespołem z Łęcznej ostatni tydzień przygotowań do startu rozgrywek Nice 1 Ligi. W najbliższych dniach należy się spodziewać podpisania przez klub umów z zawodnikami i zamknięcia kadry na nadchodzący sezon. Górnik pierwszy mecz tego sezonu rozegra na wyjeździe. W sobotę 29 lipca łęcznianie zmierzą się w Opolu z beniaminkiem, drużyną tamtejszej Odry.

Górnik Łęczna – Maccabi Netanja 2:1 (0:1)

Bramki: Bonin (58), Szewczyk (62) – Avraham (17)

Górnik: Prusak (46 Smug) – Kasperkiewicz, Wiech, Kosznik (83 Turek), Pisarczuk (54 Pacek), Sasin (63 Szczerba), Karbowy (54 Makowski), Jarecki (37 Suchanek), Bonin (75 Jaroszyński), Szewczyk (89 Skałecki), Szerszeń (88 Kryluk).

Maccabi: Amos – Goldenberg, Juel-Nielsen (78 Agami), Gross (32 Tiram, 78 Taga), Zhairi (60 Blay) – Levy (46 Ribeiro), Glazer (78 Aharon), Mohamed (46 Konstantinos), Avraham (60 Olsak), Kougbenya (66 Danon) – Shrem (46 Badash).