Dwa mecze i dwa zwycięstwa Wisły Puławy

Puławianie w starciu z Białorusinami dużo lepiej spisali się w pierwszej połowie. Już w 28 minucie na listę strzelców wpisał się Mateusz Pielach. Asystę w tej sytuacji zaliczył Irakli Meskhia. Jeszcze przed przerwą drugą bramkę zdobył Robert Hirsz, który po strzale kolegi przejął piłkę i umieścił ją w siatce precyzyjnym uderzeniem tuż przy słupku. Po zmianie stron gra się zaostrzyła i w 78 minucie sędzia wyrzucił z boiska Roberta Sulkowskiego, a także jednego z graczy rywali. Wszystko rozpoczęły się od ostrego faulu na Michale Kobiałce. Ten gracz po chwili został jeszcze od jednego z graczy FK Gorodieja piłką. Wynik nie uległ już zmianie.

Niedługo później Wisła zanotowała kolejne zwycięstwo. I znowu szybko trafiała do siatki przeciwnika. Tym razem w 27 minucie rezultat otworzył Sebastian Murawski. Centrował Sulkowski, a stoper gospodarzy celną główką wykończył całą akcję. 120 sekund później drugiego gola w drużynie seniorów zapisał na swoim koncie Krystian Żelisko. Po przerwie goście odpowiedzieli jedną bramką, a pechowo, po szybkiej kontrze przyjezdnych własnego bramkarza zaskoczył Łukasz Dębowski. To było jednak wszystko na co było stać czwartoligowca. Warto jeszcze dodać, że w Wiśle wystąpiło kilku młodych graczy, jak Damian Bernat (rocznik 2000) i Krzysztof Sadura (rocznik 1999).

Za tydzień rywalem Dumy Powiśla będzie Avia Świdnik. Runda wiosenna w II lidze wystartuje w pierwszy weekend marca. Podopieczni trenera Bławackiego w pierwszym spotkaniu zagrają na wyjeździe z Legionovią Legionowo.

Wisła Puławy – FK Gorodieja 2:0 (2:0)

Bramki: Pielach (28), Hirsz (43).

Wisła: Madejski (46 Zolech) – Poznański, Żemło, Pielach (46 Sulkowski), Maksymiuk, Sedlewski (46 Żelisko), Meskhia (46 Zmorzyński), Popiołek, Kobiałka, Smektała, Hirsz (46 Brzeski).

Wisła Puławy – Energia Kozienice 2:1 (2:0)

Bramki: Murawski (27), Żelisko (29) – Dębowski (55-samobójcza).

Wisła: Zolech (46 zawodnik testowany) – Murawski, Dębowski, Sulkowski, Brzeski (46 Pożak), Szymankiewicz, Litwiniuk, Szczotka, Zmorzyński (46 Sadura), Żelisko (46 Chudyba), Kusal (46 Bernat).