Wisła Puławy w sobotę zaczyna ligę od meczu z Siarką Tarnobrzeg

Zespół trenera Adama Buczka na papierze wygląda bardzo dobrze. Udało się zatrzymać w kadrze większość kluczowych zawodników, w tym najlepszego strzelca Sylwestra Patejuka. Mocnym punktem zespołu, zwłaszcza w II lidze powinien być Piotr Żemło, którego znowu udało się wypożyczyć z Wisły Kraków.

– Moim zdaniem bardziej się wzmocniliśmy, niż osłabiliśmy. Musimy to jednak udowodnić na boisku. Liczymy, że uda się dobrze wystartować. Początek nowego sezonu zawsze jest bardzo ważny – mówi Piotr Darmochwał, który także zdecydował się nie zmieniać klubu.

Największą bolączką Dumy Powiśla na wiosnę ubiegłych rozgrywek było oczywiście strzelanie goli. Trudno marzyć o utrzymaniu, jeżeli na własnym boisku zdobywa się w całej rundzie... jedną bramkę. Mecze w Pucharze Polski pokazują jednak, że po pozyskaniu: Alena Ploja i Roberta Hirsza Wisła będzie mocniejsza w ofensywie. W końcu, w spotkaniach z pierwszoligowymi klubami: Rakowem Częstochowa i Pogonią Siedlce udało się zaliczyć pięć trafień. W trzech sparingach podopieczni trenera Buczka siedmiokrotnie pokonywali bramkarzy rywali. Na pewno bardzo obiecująco prezentuje się zwłaszcza Ploj. Do tej pory 25-letni Słoweniec, który w swoim kraju zdobywał nawet mistrzostwo w Polsce zaliczył 27 gier w I lidze (dla GKS Bełchatów i ostatnio Bytovii Bytów) i strzelił w nich siedem goli.

– Cieszymy się, że potrafiliśmy trafiać do siatki rywali i że wygrywaliśmy na swoim boisku z mocnymi przeciwnikami. W lidze chcielibyśmy to podtrzymać, ale będzie się też liczyła gra w tyłach. Mam nadzieję, że już od tego pierwszego spotkania z Siarką będziemy skuteczni z przodu, ale i pewni w defensywie – mówi szkoleniowiec ekipy z Puław.

Dumę Powiśla wymienia się w gronie faworytów do awansu. Co na to trener Buczek? – Awans będzie naszym celem, ale dopiero na końcu sezonu. Na razie chcemy się skupiać na każdym kolejnym spotkaniu. Nie ma sensu tak bardzo wybiegać w przyszłość. Przed nami 34 mecze, które zweryfikują wszystkich faworytów – wyjaśnia opiekun Wisły.

Jeżeli chodzi o Siarkę, to szósty zespół poprzedniego sezonu w lecie zdecydowanie odmłodził skład. Z klubem pożegnali się chociażby: Daniel Koczon, Marcin Stefanik, Michał Żebrakowski, czy Hubert Tomalski. Ta czwórka zdobyła w poprzednich rozgrywkach... 30 z 51 goli całej drużyny. Mimo gruntownej przebudowy Siarka też wygrała dwa mecze w Pucharze Polski. Ograła po 1:0 Podhale Nowy Targ i GKS Katowice. Skład stanowi przede wszystkim młodzież, ale są też bardziej doświadczeni: Mateusz Broź (kiedyś Motor) oraz Kamil Radulj.

WISŁA PUŁAWY

Adres: ul. Hauke-Bosaka 1, 24-100 Puławy. Tel/fax: 81 470 49 09. E-mail: sekretariat@wislapulawy.pl. Strona internetowa: kswislapulawy.pl. Prezes: Grzegorz Nowosadzki. Trener: Adam Buczek. Asystent: Robert Złotnik. Trener bramkarzy: Adam Piekutowski. Kierownik drużyny: Ireneusz Rybicki. Fizjoterapeuta: Marcin Sikora.

BRAMKARZE: Mateusz Baranowski (98), Sebastian Madejski (97), Nazar Penkowec (87).

OBROŃCY: Sebastian Duda (93), Krystian Kusal (98), Iwan Litwiniuk (86), Sebastian Murawski (94), Mateusz Pielach (88), Jakub Poznański (88), Tomasz Sedlewski (90), Bartosz Sulkowski (91), Piotr Żemło (95).

POMOCNICY: Dawid Brzeski (98), Piotr Darmochwał (91), Adrian Dudkowski (98), Sebastian Głaz (91), Arkadiusz Maksymiuk (92), Irakli Meschia (93), Sylwester Patejuk (82), Adrian Popiołek (97), Dawid Pożak (92), Łukasz Skrzypek (97), Jakub Smektała (87), Konrad Szczotka (95).

NAPASTNICY: Alen Ploj (92), Robert Hirsz (89).

PRZYBYLI: Hirsz (Sokół Ostróda), Madejski (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Meschia (Chojniczanka Chojnice), Murawski (Rozwój Katowice), Ploj (Bytovia Bytów), Sulkowski (Radomiak Radom), Żemło (Wisła Kraków).

UBYLI: Michał Budzyński, Konrad Nowak (obaj Motor Lublin), Adrian Cierpka (Warta Poznań), Klimas Gusocenko (Żalgiris Kowno), Toni Kolehmainen, Fabian Hiszpański (obaj szukają klubów), Mariusz Idzik (kontuzja), Adam Patora (Lechia Tomaszów Mazowiecki), Łukasz Płonowski (TSG Neustrelitz), Łukasz Turzyniecki (Legia II Warszawa), Andrzej Witan (Drutex Bytovia Bytów).

TERMINARZ W SEZONIE 2017/2018

Wisła Puławy – Siarka Tarnobrzeg (29 lipca, sobota, godz. 18) * Rozwój Katowice – Wisła Puławy (5 sierpnia, sobota, godz. 17) * Wisła Puławy – Legionovia Legionowo (13 sierpnia, niedziela, godz. 18) * ROW 1964 Rybnik – Wisła Puławy (19 sierpnia, sobota, 19) * Wisła Puławy – Gwardia Koszalin (23 sierpnia, środa, godz. 18) * MKS Kluczbork – Wisła Puławy (26 sierpnia, sobota, godz. 19) * Wisła Puławy – Gryf Wejherowo (2 września, sobota, godz. 17) * Błękitni Stargard Szczeciński – Wisła Puławy (9 września, sobota, godz. 17) * Wisła Puławy – Stal Stalowa Wola (16 września, sobota, godz. 16) * GKS Jastrzębie – Wisła Puławy (23 września, sobota, godz. 15) * Wisła Puławy – Znicz Pruszków (30 września, sobota, godz. 16) * ŁKS Łódź – Wisła Puławy (7 października, sobota, godz. 15) * Wisła Puławy – Olimpia Elbląg (14 października, sobota, godz. 16) * Warta Poznań – Wisła Puławy (21 października, sobota, godz. 15) * Wisła Puławy – GKS Bełchatów (28 października, sobota, godz. 16) * Wisła Puławy – Radomiak Radom (4 listopada, sobota, godz. 16) * Garbarnia Kraków – Wisła Puławy (11 listopada, sobota, godz. 13) * Siarka Tarnobrzeg – Wisła Puławy (18-19 listopada) * Wisła Puławy – Rozwój Katowice (25 listopada, sobota, godz. 15).