Karnety na mecze Motoru już w przedsprzedaży!

Można już kupować karnety na mecze Motoru Lublin w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018. Podopieczni trenera Marcina Sasala w rewanżach rozegrają u siebie dziewięć spotkań. Plusem są niższe ceny. Jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup już teraz, to zaoszczędzi parę złotych

Motor na razie w ramach przedsprzedaży proponuje kibicom vouchery, które później będzie można wymienić na karnety. Można je dostać wyłącznie w siedzibie klubu na Arenie Lublin przy ul. Stadionowej do 29 grudnia 2017 (w dni powszednie, w godz. 10-16). Wymiana voucherów na karnety będzie możliwa od 1 lutego, także w biurze klubu. Wtedy ruszy również właściwa sprzedaż karnetów.

Co najważniejsze, vouchery obecnie można kupić taniej. Dodatkowy plus? – Z okazji świąt w ramach stałej wejściówki posiadacz vouchera otrzyma dwa, zamiast jednego gratisowego wejścia na mecz – informuje klub z Lublina.

Ile dokładnie trzeba zapłacić? Na sektorach ultras (H1 i H2) i normalnym (F1, I3 oraz I4) vouchery kupimy za: 70 zł (normalny), 49 zł (ulgowy) oraz 7 zł (dzieci do 13 roku życia oraz osoby powyżej 70 lat). Później ceny wzrosną do: 80, 56 i 8 zł. Za miejsce na sektorze premium (I5) teraz zapłacimy: 105 (normalny) i 84 zł (ulgowy). W lutym już: 120 i 96 zł. Na trybunie VIP ceny na dzisiaj to: 280 i 210 zł, a za kilka miesięcy: 320 i 240 zł. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie motorlublin.eu.

Żółto-biało-niebiescy cały czas zachęcają też do przejrzenia oferty klubowych gadżetów. Kupić można najróżniejsze rzeczy: koszulki, kubki, smycze, czy kalendarze. Szczegóły również można znaleźć na portalu Motoru.