Legia zainteresowana napastnikiem Chełmianki

Wcześniej pojawiły się spekulacje, że mistrz Polski chętnie pozyskałby Patryka Szysza z Górnika Łęczna. Teraz Legia miała złożyć propozycję kolejnemu klubowi z naszego regionu. „Wojskowi” widzieliby w swoim zespole także Banaszaka, który rozgrywa kapitalny sezon.

Młody napastnik biało-zielonych ma już na koncie 20 goli w lidze. Jedną bramkę dorzucił też w rozgrywkach Pucharu Polski. W sumie bilans naprawdę wygląda imponująco: 31 występów i 21 trafień. Niedawno 21-latek urodzony w Szczebrzeszynie praktycznie w pojedynkę przesądził o wygranej Chełmianki z Unią Tarnów. Zespół Artura Bożyka pokonał „Jaskółki” 5:1, a Banaszak zapisał na swoim koncie aż cztery gole. Kto oglądał chociaż jeden mecz beniaminka, ten wie, jakie atuty ma młody napastnik. Jest szybki, ma bardzo dobre warunki fizyczne, a na dodatek potrafi nie tylko zachować chłodną głowę pod bramką rywali, ale i strzelić celnie zza pola karnego.

Wszystko wskazuje też na to, że zakończy sezon z koroną króla strzelców grupy czwartej III ligi. Obecnie ma dwie bramki przewagi nad Wojciechem Białkiem z Avii Świdnik, a o trzy wyprzedza Bartłomieja Buczka z Resovii. Według informacji portalu legia.net mistrz Polski miał już złożyć pierwszą ofertę Chełmiance w wysokości 100 tysięcy złotych. Trzecioligowiec ponoć chciałby dostać pięć razy tyle. Zainteresowanych jest więcej. Już w zimie niewiele brakowało, a Banaszak przeniósłby się do drugoligowego Radomiaka Radom. Był tam na testach, ale ostatecznie oba kluby nie doszły do porozumienia i zawodnik został w Chełmie. To była dobra decyzja. Przez kolejne pół roku miał pewne miejsce w składzie i rozegrał sporo dobrych spotkań.

Jak 21-latek radzi sobie z zainteresowaniem większych klubów? – Dobrze, nie zauważyłem, żeby nagle coś się zmieniło – mówi trener Artur Bożyk. – Wiemy, że po zakończeniu sezonu będzie bardzo ciężko zatrzymać Przemka u nas. Nie ma się jednak co dziwić. Zasłużył na to zainteresowanie większych klubów swoją ciężką pracą. Oczywiście, nadal musi pracować równie mocno – dodaje szkoleniowiec Chełmianki.

Zainteresowanie Legii Szyszem, Banaszakiem, czy Patrykiem Klimalą z Wigier Suwałki, to próba znalezienia nowego Jarosława Niezgody. W końcu warszawianie sprowadzili 23-latka z drugoligowej wówczas Wisły Puławy. I ten transfer okazał się strzałem w dziesiątkę. Niezgoda w sezonie 2017/2018 był najlepszym strzelcem „Wojskowych” z dorobkiem 13 goli.