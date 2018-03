Motor zagra na pewno, Avia zmierzy się z Unią?

– Wydział Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej informuje, że w związku z zalegającym śniegiem na niektórych boiskach oraz bardzo złym stanem muraw mecze 18. kolejki zostaną odwołane – czytamy w komunikacie związku prowadzącego rozgrywki.

Na razie chodzi o sześć z ośmiu spotkań. Grać chciałaby także Unia Tarnów, która ma zmierzyć się u siebie z Avią Świdnik. – W tym przypadku decyzja ma zapaść w środę. W Tarnowie zebrano śnieg z boiska i gospodarze próbują przygotować murawę na sobotę. Może jednak się uda, prognozy pogody są optymistyczne – wyjaśnia Konrad Krzyszkowski, przewodniczący Wydziału Gier LZPN.

Na pewno ligi nie wznowią za to pozostali trzecioligowcy z naszego regionu. Podlasie Biała Podlaska miało zagrać z Resovią, Chełmianka na wyjeździe z MKS Trzebinia, a Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski w gościach z JKS Jarosław. Mecze pierwszej, wiosennej serii gier odbędą się w środę, 18 kwietnia. Tego samego dnia finał Pucharu Polski z Powiślakiem Końskowola ma już jednak zaplanowany Avia. – Poczekamy jeszcze na decyzje w sprawie pojedynku w Tarnowie. Jeżeli jednak nie dojdzie do skutku, to w grę wchodzi przełożenie finału Pucharu Polski na 11 kwietnia lub 9 maja. Pierwszy termin może jednak nie być zbyt korzystny dla zespołu ze Świdnika, bo musiałby on grać w trzy środy z rzędu. Dlatego będziemy jeszcze rozmawiali z klubami – zapewnia Konrad Krzyszkowski.

Ze względu na przepisy działacze zastanawiali się nad przełożeniem całej kolejki. Jeżeli odbędzie się tylko jeden mecz to zgodnie z regulaminem okienko transferowe w III lidze zostanie zamknięte. Czy w takim razie udało się znaleźć jakieś rozwiązanie? – Podkarpacki Związek Piłki Nożnej nie wnioskował w tej sprawie do PZPN i ostatecznie okienko zostanie zamknięte w piątek – wyjaśnia przewodniczący Wydziału Gier LZPN.

W tej sytuacji w najbliższy weekend nasze drużyny będą musiały rozgrywać kolejne sparingi. Chociaż nie wszystkie. Orlęta w ramach Pucharu Polski mają zmierzyć się z Huraganem Międzyrzec Podlaski. Chełmianka zaplanowała pojedynek z Podlasiem. Zawody zostaną rozegrane w niedzielę o godz. 11 na boisku przy ul. Poturzyńskiej w Lublinie.