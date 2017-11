Hetman Zamość szuka wzmocnień

Ta piątka graczy rozwiązała już umowy z Hetmanem. Teraz w Zamościu rozpoczęło się poszukiwanie nowych zawodników. Działacze chcieliby sprowadzić po jednym piłkarzu do każdej formacji.

– Wszystkie decyzje odnośnie graczy, z którymi się rozstaliśmy były szeroko konsultowane – wyjaśnia Piotr Welcz, dyrektor trzeciej drużyny w tabeli IV ligi. – Zimowe okienko transferowe jest trochę trudniejsze. Będziemy chcieli nie tylko uzupełnić kadrę, jeżeli chodzi o liczbę zawodników, ale i ją wzmocnić. Od kilku tygodni mamy już listę piłkarzy, z którymi rozmawiamy. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach i na pewno interesują nas młodzieżowcy, ale z drugiej strony jeden, czy dwóch bardziej doświadczonych graczy także przydałoby się w zespole. Liczymy, że uda się stworzyć w zespole mieszankę młodości i doświadczenia. Kiedy można się spodziewać pierwszych kontraktów? Nie śpieszymy się, w ciągu dwóch tygodni powinniśmy doprecyzować szczegóły. Przynajmniej dwie osoby najpierw zaprosimy też na testy zanim zwiążemy się z nimi umowami – dodaje dyrektor Welcz.

Hetman po pierwszej rundzie traci do prowadzącej Stali Kraśnik 11 punktów. Zespół Daniela Szewca do tej pory doznał tylko jednej porażki i chociaż trudno sobie w tym momencie wyobrazić, że „niebiesko-żółci” mogliby przegrać na wiosnę aż cztery spotkania. W Zamościu ciągle jednak wierzą, że awansu jeszcze nie przegrali. – Wiadomo, że nasza sytuacja jest ciężka, ale jeszcze nie beznadziejna. Dopóki są matematyczne szanse, to trzeba walczyć dalej. Z takim nastawieniem przystąpimy do rundy rewanżowej – zapewnia Piotr Welcz.

Z KIM MECZE KONTROLNE?

Drużyna Jacka Ziarkowskiego do zajęć wróci 15 stycznia. W trakcie zimowych przygotowań Hetman rozegra siedem meczów kontrolnych. Na początek rywalem będzie Kłos Chełm (27 stycznia). W kolejnych sparingach zamościanie zagrają z: Kryształem Werbkowice (3 lutego), Tomasovią Tomaszów Lubelski (10 lutego), Motorem Lublin (14 lutego), Sokołem Sieniawa (14 lutego), występującą w Centralnej Lidze Juniorów drużyną Legii Warszawa (24 lutego) i na koniec z Chełmianką Chełm (3 marca). Większość spotkań odbędzie się w Zamościu. Rafał Kycko i jego koledzy jedynie na mecz z Legią będą musieli udać się do Warszawy.