Jurij Perin zostaje w Biłgoraju, Łada wygrała turniej im. Jana Wojtaszka

Po świetnej rundzie wiosennej wydawało się, że napastnik z Ukrainy nie będzie miał problemów ze znalezieniem nowego zespołu w wyższej lidze. Mówiło się o Avii Świdnik, o jednym z trzecioligowców z Podkarpacia, na tapecie był także temat przenosin do Hetmana Zamość. Zawodnik, który w jedną rundę zdążył jednak zdobyć dla zespołu Ireneusza Zarczuka 10 goli nigdzie się nie rusza. – Jurij zostaje u nas. To już przesądzone. Zawodnik podpisał umowę i bardzo się z tego cieszymy. Okazał się świetnym transferem i był mocnym punktem całej drużyny. Nie chodzi jedynie o bramki, ale i pracę jaką wykonywał na boisku – mówi trener Zarczuk.

Gorzej wygląda jednak sytuacja najlepszego strzelca ekipy z Biłgoraja, jeżeli chodzi o poprzednie rozgrywki. Patryk Dorosz przebywa zagranicą i ma wrócić do zespołu dopiero pod koniec sierpnia. Szkoda, bo Dorosz i Perin stworzyli na wiosnę świetny duet atakujących i w sumie zdobyli 23 z 48 bramek całej drużyny.

W sobotę Łada zagrała w Przeworsku z tamtejszym Orłem. Chociaż po bramce Arkadiusza Czoka prowadziła w drugiej połowie 1:0, to ostatecznie musiała się pogodzić z porażką 1:3. Trener Zarczuk znowu miał jednak do dyspozycji bardzo wąski skład. Na ławce było jedynie trzech piłkarzy. W niedzielę szkoleniowiec zabrał za to 18 graczy do Zawady, gdzie został rozegrany V Turniej im. Jana Wojtaszka.

W zawodach wystartowały także Gryf Gmina Zamość, Huczwa Tyszowce oraz Brat Cukrownik Siennica Nadolna. Wygrał czwartoligowiec. W półfinale po karnych uporał się z Bratem 4:3 (w drugiej parze Gryf ograł Huczwę 1:0), a w decydującym spotkaniu pokonał Gryfa 2:0. W meczu o trzecie miejsce Brat także pokonał Huczwę 2:0. Najlepszym strzelcem imprezy został Damian Rataj z Łady z dwoma trafieniami na koncie. Na najlepszego zawodnika wybrano Kamila Droździela (Huczwa), a bramkarza Mariusza Sokołowskiego (Gryf).

Orzeł Przeworsk – Łada 1945 Biłgoraj 3:1 (0:0)

Bramka dla Łady: Czok (55).

Łada: Szawara – Poliwka, Mulawa, Sobotka, Myszak, Chmura, Mazurek, Czok, Perin i dwóch zawodników testowanych oraz Hasiak, Rataj, Konopka.